پیست اسکی آلوارس سرعین در زمستان باز است

به گزارش خبرنگار مهر، علی واحد عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پیست اسکی آلوارس تصریح کرد: با توجه به آغاز فصل ورزشهای زمستانی به ویژه اسکی این پیست در طول زمستان باز خواهد ماند.

وی افزود: به همین منظور تجهیزات شهرداری به صورت دائمی برای باز نگه داشتن مسیر تردد به پیست در نظر گرفته شده است.

واحد تاکید کرد: به محض بارش برف تجهیزات برای بازگشایی مسیر تردد فعال شده و تا پایان زمستان مسیر پیست باز است.

فرماندار سرعین با بیان اینکه آلوارس برای بازی ها و ورزشهای زمستانی جشنواره زمستانی سرعین در نظر گرفته شده است، ادامه داد: به منظور استفاده بهینه از این پیست زمینه بازگشایی دائمی جاده ارتباطی آن فراهم شده است.

وی تصریح کرد: شهروندان و مسافران می توانند بدون دغدغه در جاده ارتباطی پیست تردد کرده و برای ورزش اسکی از طبیعت آن استفاده کنند.

وی افزود: تلاش خواهد شد برنامه های ویژه ای در زمان برگزاری جشنواره زمستانی در این پیست تدارک دیده شود.