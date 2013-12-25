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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۴۶

واحد:

پیست اسکی آلوارس سرعین در زمستان باز است

پیست اسکی آلوارس سرعین در زمستان باز است

سرعین - خبرگزاری مهر: فرماندار سرعین گفت: در پی آغاز جشنواره زمستانی در سه ماهه زمستان، پیست اسکی آلوارس به صورت دائمی باز خواهد ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی واحد عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پیست اسکی آلوارس تصریح کرد: با توجه به آغاز فصل ورزشهای زمستانی به ویژه اسکی این پیست در طول زمستان باز خواهد ماند.

وی افزود: به همین منظور تجهیزات شهرداری به صورت دائمی برای باز نگه داشتن مسیر تردد به پیست در نظر گرفته شده است.

واحد تاکید کرد: به محض بارش برف تجهیزات برای بازگشایی مسیر تردد فعال شده و تا پایان زمستان مسیر پیست باز است.

فرماندار سرعین با بیان اینکه آلوارس برای بازی ها و ورزشهای زمستانی جشنواره زمستانی سرعین در نظر گرفته شده است، ادامه داد: به منظور استفاده بهینه از این پیست زمینه بازگشایی دائمی جاده ارتباطی آن فراهم شده است.

وی تصریح کرد: شهروندان و مسافران می توانند بدون دغدغه در جاده ارتباطی پیست تردد کرده و برای ورزش اسکی از طبیعت آن استفاده کنند.

وی افزود: تلاش خواهد شد برنامه های ویژه ای در زمان برگزاری جشنواره زمستانی در این پیست تدارک دیده شود.

کد مطلب 2202568

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