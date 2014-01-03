به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته اراک در مصلای بیت المقدس این شهر افزود: اهداف مقدس امام حسین (ع) و یاران با وفایش باید در جامعه نهادینه شود و نباید با پایان عزاداری ها اهداف قیام حضرت سیدالشهدا را فراموش کنیم.

وی اضافه کرد: امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین درس سیدالشهدا در قیام خونین عاشورا بود، بنابراین همگان باید نسبت به این مسئله مهم توجه ویژه داشته باشیم و تلاش کنیم تا این مهم در جامعه به یک الگو و فرهنگ تبدیل شود.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه در اولین روز از ماه ربیع الاول لیله المبیت اتفاق افتاد اظهارداشت: در این ماجرا که با از خودگذشتگی امام اول شیعیان همراه شد امیرالومنین با خوابیدن به جای پیامبر مکرم اسلام سند افتخاری دیگر را در جهان اسلام به نام خود رقم زد.

وی ضمن گرامی داشت سالروز هجرت پیامبر(ص) از مکه به مدینه در یک هزار و 434 سال گذشته ادامه داد: ماه ربیع الاول و هجرت پیغمبر اکرم (ص) از مکه به مدینه در زمان خلیفه دوم به پیشنهاد امام علی (ع) به عنوان مبدا تاریخ اسلام معرفی شد، بنابراین همه مسلمانان باید این ماه را گرامی بداریم.

امام جمعه اراک با اشاره به هفدهم دی سالروز اجرای کشف حجاب توسط رضا خان پلید گفت: رضا خان دست نشانه غرب ، بسیار تلاش کرد که حجاب را از زنان ایرانی بگیرد و با وجود تلاشها و اذیت و آزار مردم نتوانست حجاب را از زنان ایرانی بگیرد.

حجاب جزء اعتقادات مذهبی ایرانیان است

وی با بیان اینکه حجاب جزء اعتقادات مذهبی ایرانیان است افزود: زنان معتقد ما حجاب را کنار نگداشتند زیرا که حجاب را مصنونیت ،عظمت ،شخصیت و ارزش برای خود می دانند.

امام جمعه اراک گفت: از دیرباز تمام قدرت های جهان در صدد اشغال خاک پاک ایران زمین بوده اند اما همیشه ناکام مانده اند چرا که این سرزمین خاستگاه اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است و هیچ کس با هیچ قدرتی نمی تواند به این سرزمین دست درازی کند.

وی اشاره به هفته وقف بیان داشت: وقف یکی از اعمال حسنه است و در زمان های گذشته پدران واجداد ما عقاید محکم تری نسبت به وقف داشتند، متأسفانه در زمان رضا شاه اوقاف مورد تصرف قرار گرفت و بسیاری از موقوفات از بین رفت، به همین خاطر برخی موقوفات دارای سند موقوفی نیست.

خطیب نماز جمعه اراک افزود: امروز رغبت و میلی دوباره پیدا شده است و مردم به این سنت اهتمام ویژ ای دارند و باید هر انسانی، ثلث اموال خود را که دارای آثار همیشگی است را وقف کرده و زمانی که چشم از دنیا فرو ببندد متوجه می شود که چه کار نیکی را انجام داده است.