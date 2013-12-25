ثبت احوال بازوی اصلی برنامه ریزان کشور/ 120 هزار سند راکد در ثبت احوال استان مرکزی تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی عصر چهارشنبه با بیان این مطلب در ویژه برنامه گرامیداشت هفته ثبت احوال که در اداره کل ثبت احوال استان برگزار شد افزود: ثبت احوال کشور با ارائه اطلاعات و آمار پایه ای که در اختیار برنامه ریزان قرار می دهد بستر لازم برای برنامه ریزی هایی که با واقعیت مطابقت دارد را فراهم می کند.

وی تأکید کرد: کارکنان ثبت احوال کشور رسالت بزرگی را عهده دار هستند چراکه هرچه اطلاعات آماری آنها واقعی تر باشد تصمیم گیری در خصوص حل مشکلات پیش روی کشور در بخش های مختلف آسان تر خواهد بود.

استاندار مرکزی در ادامه با بیان اینکه مجموعه تلاش پرسنل ثبت احوال کشور برنامه ریزان را با واقعیت روبرو می کند گفت: عدم ارائه صحیح اطلاعات و آمار پایه ای دقیق از وضع موجود موجب شکل گیری تصمیم گیری هایی می شود که فاصله بسیاری با واقعیات داشته و مشکلی از مشکلات کشور را حل نمی کند.

مقیمی در ادامه با اشاره به رسالت مهم اداره کل ثبت احوال کشور در چهار بخش ثبت آمار تولد، مرگ، ازدواج و طلاق در استان مرکزی گفت: آمار اعلامی طلاق ثبت شده در استان مرکزی و کشور آماری نگران کننده است که باید دعا کرد این حلال مضمون هرچه زودتر در جامعه اسلامی ایران رخت بر بندد.

وی ادامه داد: توجه ویژه به ثبت احوال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بستر رشد و پویایی این مجموعه را فراهم کرد و باعث شد تا سیستم های دستی و سنتی جای خود را به سیستم های ثبت آماری دقیق بدهند.

عدم ثبت آمار دقیق این چهار واقعه در کشور

استاندار استان مرکزی در ادامه با اشاره به مشکلات ثبت آمار وقایع تولد، مرگ، ازدواج و طلاق در گذشته گفت: عدم ثبت آمار دقیق این چهار واقعه در کشور و تفاوت فاحش آمارهای ثبت احوال با سرشماری های نفوس همواره مشکلات بسیاری را پیش روی مسئولان کشور در گذشته قرار می داد.

مقیمی گفت: تجهیز ثبت احوال کشور به سیستم های پیشرفته ثبت آمارها باعث شده تا ضمن تهیه اطلاعات آماری دقیق برای برنامه ریزان کشور از تخلفات احتمالی برخی سودجویان نیز جلوگیری شود.

استاندار مرکزی در ادامه از تهیه اطلاعات و آمار جمعیتی به عنوان یکی از مهمترین وظایف ثبت احوال یاد کرد و گفت: ثبت احوال با تهیه آمار جمعیتی همواره هشدارهای لازم را به موقع در خصوص جوانی جمعیت، پیری، سن ازدواج و غیره در اختیار مسئولین کشور قرار می دهد.

مقیمی با بیان اینکه عامل جمعیت امروز ملاک کار همه برنامه ریزی های کشور است افزود: عامل جمعیت مهمترین عامل پایه ای برای برنامه ریزی های کشور است.

120 هزار سند راکد در ثبت احوال استان مرکزی تکمیل شد

مدیر کل ثبت احوال استان نیز در این مراسم از تعیین تکلیف 120 هزار سند راکد در ثبت احوال کل استان مرکزی طی سال جاری خبر داد و گفت: اداره کل ثبت احوال استان موفق شد طی دو سال متوالی در سال های 90 و 91 رتبه نخست پوشش وقایع حیاتی را در کشور از آن خود کند.

مهدی چقایی با اشاره به وظایف این اداره کل در بخش های مختلف صدور شناسنامه، کارت ملی و غیره گفت: این اداره کل با ارائه بیش از 50 نوع گزارش اطلاعات دادهع های آماری به دستگاه های اجرایی مدیران استان را در برنامه ریزی ها یاری می کند.

وی با بیان اینکه اداره کل ثبت احوال استان مرکزی با الکترونیکی کردن اسناد هویتی خود جزء معدود دستگاه های اجرایی برخوردار از این مزیت است گفت: این امر بستر لازم برای کاهش هزینه های تسریع در اجرای امور مردم و ارتقای ضریب امنیت کارها را فراهم کرده است.

مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی در ادامه از صدور کارت هوشمند ملی برای متقاضیان خبر داد و افزود: صدور این کارت برای تعدادی از متقاضیان تاکنون انجام شده و فراخوان رسمی ثبت نام و صدور کارت ملی هوشمند از 22 بهمن امسال همزمان با سراسر کشور آغاز می شود.