آلودگی هوا دوباره مدارس را تعطیل کرد/ مهمترین دغدغه های جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، آلودگی هوا در این هفته بار دیگر مدارس را تعطیل کرد. البته در مرحله اول تنها مدارس ابتدایی و پیش دبستانی تهران در روز سه شنبه تعطیل شدند، اما به دلیل ادامه دار بودن این آلودگی، مدارس تمام مقاطع شهر ری و ابتدایی شهر تهران در روز چهارشنبه نیز تعطیل شدند تا شاید این تعطیلی کمکی کند به کم شدن آلودگی هوا. تعطیلی مدارس در شرایطی است که دانش آموزان درگیر امتحانات پایان ترم خود هستند. اما رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان های تهران اعلام کرد: امتحانات روز چهارشنبه دانش اموزان شهر ری لغو و زمان برگزاری آن را پس از بررسی اعلام می کنیم.

انتقاد فانی از تخصیص 98 درصد بودجه آموزش و پرورش به هزینه پرسنلی

وزیر آموزش و پرورش در این هفته در جمع کارکنان معاونت توسعه و پشتیبانی از نحوه جذب و اختصاص بودجه وزارت آموزش و پرورش به هزینه پرسنلی انتقاد کرده و گفته است: آموزش و پرورش بنگاه کاریابی نیست که بدون توجه به نیاز، نیرو جذب کند. علی اصغر فانی همچنین با انتقاد از تخصیص 98 درصد بودجه به هزینه پرسنلی گفت: با 2 درصد باقیمانده نمی‌توان کار تحولی چشمگیری انجام داد، لذا باید تلاش کرد تا با کاهش 2 درصد هزینه‌های پرسنلی آن را به 96 درصد برسانیم و این کار با توزیع مناسب انسانی متناسب با نیازهای آموزش و پرورش امکان پذیر است.

ضرورت توقف اجرای شتابزده نظام 6.3.3 از سوی وزیر

وزیر اسبق آموزش و پرورش معتقد است که 6.3.3 شتابزده اجرا شده و باید در این دولت جلوی شتاب آن گرفته شود.

محمود فرشیدی در توضیحات خود درباره عملکرد وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم می گوید: اجرای ساختار 6.3.3 که از سال گذشته شروع شده بسیار شتاب زده بوده است و تبعات بسیاری برای معلم، دانش آموز و جامعه در پی داشت.خوشبختانه وزیر آموزش و پرورش با درک مناسب و به موقع این شتابزدگی، درصدد ممانعت از اجرای شتابزده طرح های تحولی است. البته هنوز اقدام خاصی در وزارت آموزش و پرورش انجام نشده است، اما برنامه های وزیر آموزش و پرورش حاکی از جلوگیری از هرگونه شتابزدگی است که این موضوع فواید بسیاری برای معلم و دانش آموز دارد.

او همچنین درباره احتمال حذف تعطیلی پنجشنبه ها گفت: وزیر آموزش و پرورش اظهارنظرهایی درباره مخالفت با تعطیل شدن مدارس در روز پنجشنبه عنوان کرده که البته هنوز شکل اجرایی نگرفته و باید منتظر ماند برای سال تحصیلی جدید چه تصمیماتی برای این روز گرفته می شود.

بازنگری قانون ممنوعیت ورود موبایل به مدارس

موبایل دانش آموزان از ان دسته موضوعاتی است که گویا نمی توان پایانی برای آن نوشت. چه در هر دولت مسوولان وزارت آموزش و پرورش به صورت سلیقه ای عمل می کنند. در دولت گذشته ورود موبایل به مدارس ممنوع شد. اما در دولت یازدهم بار دیگر قرار است موضوع ممنوعیت موبایل به داخل مدارس بازنگری شود و اگر امکان داشته باشد این ممنوعیت برداشته شود.

در حال حاضر بسیاری از مدیران مدارس، دانش اموزان را صرفا به دلیل داشتن موبایل از مدرسه اخراج کرده و یا آنها را محروم از کلاس های درسی شان می کنند. این در حالی است که بسیاری از والدین از فرزند خود می خواهند که تلفن همراه داشته باشد تا بتوانند آنها را در ساعات پس از مدرسه کنترل کنند. در این میان سید رحیم میر شاهولد مدیرکل ارزیابی و عملکرد شکایات آموزش و پرورش از بازنگری قانون ممنوعیت ورود موبایل به مدارس خبر داد و گفت: صدور بخشنامه ممنوعیت ورود موبایل به مدرسه به معنای اجرای آن تا ابد نیست و می توان این قانون را بازنگری کرد تا دانش آموز با شرایطی ویژه امکان همراه داشتن موبایل در مدرسه را داشته باشد.

به گفته او، ما معتقدیم که موبایل می تواند در اختیار دانش آموز باشد؛ چراکه برخی دانش‌آموزان بیماری خاص دارند و اولیا می خواهند در جریان وضعیت سلامت آنها باشند، یا اینکه دانش آموز از سرویس مدارس جا می ماند و لازم است با والدین خود هماهنگی کند. اما مهم این است که دانش آموز چه موبایلی به مدرسه بیاورد؟

تشکیل کارگروه ارتقای سلامت جسمی و روحی جوانان

سلامت جسمی و روحی جوانان یکی از دغدغه های مسوولان دولت یازدهم است. موضوعی که بسیاری از روانشناسان و پزشکان نسبت به آن احساس خطر کرده و هشدارهای بسیاری درباره آن داده اند. به همین دلیل است که معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از تشکیل کارگروه ارتقای سلامت جسمانی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی جوانان خبر داده و گفته است:کارگروههای مرتبط با سلامت جسمی و روحی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از هفته آینده کار خود را با همکاری 5 ارگان دولتی مرتبط با جوانان آغاز می کند.

به گفته محمود گلزاری، در تعامل با معاونت بهداشت وزارت بهداشت قرار شد که از هفته آینده کارگروههای مرتبط با حوزه سلامت جوانان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تشکیل شود. همچنین قرار است آموزش و پرورش، معاونت زنان و وزارت علوم نیز نمایندگان خود را برای حضور در این کارگروه ها به وزارت جوانان معرفی کنند.

در همکاری مشترک وزارت جوانان با دستگاههای مرتبط قرار است 6 کارگروه شامل کارگروه روابط قبل از ازدواج،انتخاب همسر و فرزندپروری، مهارت زندگی که این مهارتها شامل حل مساله، ابراز وجود و مقابله با استرس و کارگروه سلامت جسمانی و آسیبهای اجتماعی با محوریت خشونت، طلاق و اعتیاد تشکیل شود.

نامه نگاری فراکسیون زنان مجلس برای لغو بخشنامه دولت

ترکش های بخشنامه دولت برای حذف پست مشاوره زنان هنوز هم با گذشت بیش از یک ماه، احساس می شود و هنوز هم فراکسیون زنان مجلس نمی دانند که چرا دولت چنین بخشنامه ای را صادر کرده است. به همین دلیل اعضای این فراکسیون نامه نگاری خود را با دولت مبنی بر لغو این بخشنامه شروع کرده اند.

به گفته شهلا میرگلو بیات،دولت با هدف چابک سازی بدنه خود بخشنامه‌ای را مبنی بر حذف پست مشاوره زنان در وزارتخانه و دستگاههای دولتی صادر کرده است که این موضوع نگرانیهای زیادی را در میان جامعه زنان به دنبال داشته است.به همین دلیل فراکسیون زنان در نامه ای به دولت خواستار لغو این بخشنامه شد. چرا که اجرای این بخشنامه زنان را از همین فرصت اندک و محدود رسیدگی به موضوعات مربوط به آنها محروم می کند. از سوی دیگر دستگاهها مجازند یک درصد بودجه خود را به امور زنان اختصاص دهند که اگر پست مشاوره حذف شود، همین میزان اعتبار اندک هم به امور مربوط به زنان اختصاص داده نمی‌شود.

وام ازدواج سال آینده هم ردیف بودجه مستقل ندارد

وام ازدواج باز هم مورد بی توجهی مسوولان قرار گرفت. وامی که اگرچه اندک است اما می تواند یکی از گره های تشکیل زندگی و خانواده را باز کند. اما برای سال آینده نیز وام ازدواج ردیف بودجه مستقل ندارد که این موضوع مورد انتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

عباس قائید رحمت با اشاره به ضرورت تعامل دولت و مجلس برای حل مشکل بودجه وام ازدواج می گوید: در نظر گرفتن تسهیلات وام ازدواج یکی از راهکارهای تشویق برای ازدواج جوانان و همچنین موضوع افزایش جمعیت است که می بایست دولت برای آن تدبیر اساسی در نظر بگیرد.این موضوع به وزارت ورزش و جوانان مربوط می شود اما هنوز مبلغی را برای ساماندهی امور ازدواج جوانان اختصاص نداده اند.

به اعتقاد این نماینده مجلس پرداخت تسهیلات وام ازدواج در قانون دیده شده است، اعطای این تسهیلات پیش از این مصوب شده است اما هنوز مشکلاتی که جوانان بر سر راه دریافت وام ازدواج دارند، مرتفع نشده است.

انتقاد معاون رئیس جمهور از ممنوعیت فعالیت زنان در دفاتر مشاور املاک

معاون زنان رئیس جمهور که این روزها بیشتر نظرات خود را در صفحه فیس بوکش منتقل می کند، این بار نسبت به ممنوعیت فعالیت زنان در دفاتر مشاور املاک واکنش نشان داده وو گفته است: تازه داشت کاممان از شنیدن خبر انتصابات اخیر خانمها شیرین می‌شد که خبر رسید فعالیت زنان در دفاتر مشاور املاک به عنوان مباشر و مشاور ممنوع شده است. انگار به ما نیامده مدتی شیرین کام باشیم! شنیدن خبر ممنوعیت فعالیت زنان در دفاتر مشاور املاک اما شیرینی انتصاب های زنان فعال و تاثیر گذار در پست های مختلف مدیریتی را به کام ما تلخ کرد. این در حالی است که زنان همواره در طول تاریخ دوش به دوش مردان فعالیت کرده و همواره در تلاش برای استقلال خود بوده اند.

اشتغال و مسکن مهمترین دغدغه های ازدواج است

معاون ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان در نخستین نشست خبری خود مواضع خود را نسبت به مشکلات جوانان اعلام کرد و گفت: اشتغال و مسکن مهمترین دغدغه ازدواج جوانان است. بنابراین باید کاری کنیم که با کمک دستگاه های دیگر این دغدغه ها حل شود. چرا که بالارفتن آمار طلاق نگران کننده است و باید زمینه های تشویق جوانان به ازدواج و همچنین برگزاری کلاس های آموزشی بعد از ازدواج برای تحکیم بنیان خانواده کرد.

او سایت ها همسریابی و فضای اینترنتی را مناسب برای انتخاب همسر ندانست و گفت: نظر من در مورد سایت های همسریابی به هیچ عنوان مثبت نیست، اما در حال انجام اقداماتی هستیم تا ضمن ساماندهی مراکز مشاوره ای ازدواج،این مراکز فعالیتهای مربوط به همسریابی و همسرگزینی را در شکل و فرم مناسب و درست انجام دهند.