شهدای گمنام مفاخر نظام اسلامی هستند/ غبارروبی گلزار شهیدان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم میراحمدی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم غبارروبی مزار شهداي گمنام گلوگاه افزود:ا ين غبارروبي و گل افشاني در آستانه بزرگداشت نهم دي ماه روز بصيرت و همچنين اجلاسيه ده هزار شهيد مازندران كه با سخنراني رييس جمهور با هدف بزرگداشت و تكريم شهدا برگزار شد.



حجت الاسلام سيد ابراهيم مير احمدي اظهار داشت: شهداي گمنام فرزندان همه ملت ايران هستند و بايد در اداي احترام به انان و بزرگداشت نام و يادشان بيشتر از هميشه تلاش كنيم و آرمان هاي بلند اين شهدا را در زندگي بكار بنديم.



امام جمعه گلوگاه ادامه داد: شهدا زندگي لايموت اخروي را براي خود با نثار جان باارزششان بدست آوردند و ما بايد براي نكوداشت نام و يادشان وقت و هزينه صرف كنيم تا نسل امروز با آرامانهاي شهدا و پيام آزادگي شان آشنا شوند.



ميراحمدي گفت: شهداي گمنام مايه خيرات براي شهرستان هستند و همه ما بايد در جهت تكريم و بزرگداشت همه جانبه آنان تلاش كنيم.



فرماندار گلوگاه نيز در سخناني شهدا را سميل ايستادگي و مقاومت دانست و بيان داشت: همه ما مديون خون شهدا هستيم و مكلف به پياده كردن وصاياي شهدا در جامعه و ولايتمداري كه از وصيت هاي مهم شهدا بود هستيم.



عيسي طوسي گفت: شهدا با پوشيدن جامه شهادت خدايي شدند و رنگ خدايي گرفتند و اكنون مهمترين وظيفه ما ادامه راه شهدا با عمل به وصيت نامه هايشان است.



وي خطاب به مسئولان حاضر در اين مراسم اظهار داشت: رضايت خداوند در گرو رضايت مردم است و همه ما مسئولان وظيفه داريم مردم را از خود راضي نگه داشته و درب اتاق ما به روي ارباب رجوع باز باشد و جوابگوي نيازهايشان در حد امكان باشيم تا خدا راضي نگه داشته شود.



گفتني است در ادامه اين مراسم زائران كوي شهدا با حضور در مزار شهداي گمنام در بهشت رضا(ع) با قرائت فاتحه ، عطر افشاني و اهداي گل با آرمان هاي بلند شهدا تجديد بيعت كردند.