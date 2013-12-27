تیراژ کتاب در ایران مشکلی ندارد/ اول نوشتن را دوست دارم، بعد ترجمه شعر را

به گزارش خبرنگار مهر، سومین شب از شبهای داستان برج ميلاد تهران، پنجشنبه شب پنجم دی برگزار شد. كاوه فولادینسب در این نشست گفت: مطبوعات خيلی خوب میتوانند بر ادبيات داستانی ايران تاثير بگذارند، اما اين نوع نگاه كه میگوید نه داستاننويس داريم و نه منتقد، باعث شده كه رابطه متعادلی ميان اين دو گروه ايجاد نشود و هيچ كدام حرف ديگری را جدی نگيرند.
نويسنده مجموعه داستان «اندر احوالات یک مدرس» ادامه داد: بديهی است كه ادبيات ما با ادبيات روز جهان فاصله دارد، ولی معتقدم تا زمانی كه اين ديدگاه در فضای ادبی كشور وجود دارد، منتقدان و نويسندگان به گفتمان و رابطهای متعادل نمیرسند.
وی در ادامه داستان كوتاه «ديدار در روز برفی» را از مجموعه داستان «مزار در همين حوالی» خواند.
منيرالدين بيروتی نيز در این برنامه، با بيان اينكه حال و هوای داستانهای منتشر نشده كشور ابری است و بسياری از كتابها در انتظار انتشار هستند، داستان كوتاه «ماه مات» را قرائت کرد. احمد پوری، نويسنده و مترجم، از ديگر ميهمانان این شب بود. وی پيش از اينكه بخشی از رمان تازه خود را با نام «پشت درختهای توت» بخواند، گفت: از بین ترجمه و نوشتن، نوشتن را بيشتر دوست دارم و بعد از آن هم به ترجمه شعر علاقهمندم.
مترجم «در بندر آبی چشمانت ...» اضافه کرد: از نگاه من، تيراژ كتاب در ايران مشكلی ندارد و من در اين باره گلهای ندارم، چون وقتی كتابهايی كه ترجمه كردهام به چاپ بيست پنجم يا بيست و ششم میرسد، نمیتوانم ابراز ناراحتی کنم.
دلآرا قهرمان، نويسنده، شاعر و مترجم دیگر حاضر در این نشست، با معرفی نخستين مجموعه داستان خود با عنوان «رويای حوا» گفت: داستانهای اين مجموعه، تجربه خوشايند الهام در نوشتن را برايم به همراه داشت. وی سپس داستان «ماجراهای شبانه ديويد فراست» را خواند.
بهناز عليپور گسكري، آخرين ميهمان داستانخوانی این برنامه بود که داستان «هيولا» را خواند، اما پيش از آن، درباره تفاوت نوشتن از زنان در بین نويسندگان زن و مرد گفت: به نظر من زمانی كه زنان درباره حال و هوا و احساسهای زنان مینويسند، اين كار را به شكل بهتر و جذابتری انجام میدهند؛ چون از دنيايی مینويسند كه آن را تجربه و احساس كردهاند. با این همه نويسندگان مرد معاصر ايران، فضا و امكان بيشتری برای نوشتن درباره دنيای زنان داشتهاند و داستاننويسان زن چون گلی ترقی و سيمين دانشور كمتر بروز و ظهور پیدا کردهاند.
داستانخوانهای پنجمین شب از شبهای داستان مشخص شدند
در شب پنجم از شبهای داستان (فردا شنبه شب)، پدرام رضاییزاده، بهاره رهنما، قاسمعلی فراست، یاسر نوروزی و امیرحسین یزدانبد داستانهای خود را برای مخاطبان خواهند خواند.
پدرام رضاییزاده دو کتاب «اگر شیطان سخن بگوید» (شعر) و «مرگبازی» (داستان) را در کارنامه دارد. بهاره رهنما بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون نیز دو مجموعه داستان با نامهای «چهار چهارشنبه و یک کلاهگیس» و «مالیخولیای محبوب من» را نوشته است.
از قاسمعلی فراست نیز کتابهایی چون «نیاز»، «عشق مانعی ندارد»، «گلاب خانم»، «افطار»، «روزهای برفی»، «آوازهای ممنوع»، «بنبست»، «آن روزها» و «باغ سیب» منتشر شده است. یاسر نوروزی رمان «نامحرم» را نوشته و امیرحسین یزدانبد نیز با کتابهای «پرتره مرد ناتمام»، «بابيلون پلازا» و «لکنت» شناخته میشود.
5 نویسنده نامبرده روز شنبه 7 دی از ساعت 18 در مرکز همایشهای برج میلاد به داستانخوانی خواهند پرداخت.
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