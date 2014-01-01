به گزارش خبرنگار مهر ، سال هاست مغازه داران در شهرهای مختلف لرستان از کوهدشت و بروجرد گرفته تا خرم آباد و پلدختر اجناس خود را بر سینه پیاده روها چیده و از این طریق موانع و مشکلات بسیاری را پیش پای رهگذران پهن کرده اند .این موضوع پیش از این نیز در خبرگزاری مهر پیگیری شده بوده ولی همچنان این مشکل رفع نشده است.

این در حالیست که شهرداران متعددی طی چند سال اخیر قول از میان برداشتن این معضل را از پیاده روهای شهرهای استان دادند اما یکی یکی رفتند و پیاده روهایی ماند که همچنان از اجناس مغازه داران بالا آمده اند تا سد راه عابران شوند.

اگر در خیابان اصلی شهر کوهدشت قدمی بزنی متوجه پیاده روهایی می شوی که از کیسه های خواربار و لوازم آشپزخانه و انواع مواد غذایی و...پرشده اند به طوری که راهی برای عبور آسان برای عابران باقی نمانده است.

وقتی به این وضعیت اعتراض می‌کنی با لحن تند مغازه دارانی روبه رو می‌شوی که حریم پیاده‌روها را جزئی از مغازه خود می دانند و چنین برایشان جاافتاده که حق دارند مقابل مغازه های خود را به تصرف اجناس دربیاورند.

برخی مغازه داران به محدوده پیاده روها راضی نشده و قسمتی از خیابان را نیز اشغال کرده اند به گونه ای که جایی برای پارک کردن خودروها هم باقی نگذاشته‌اند.

سکوت سالیان شهرداران و ماموران سد معبر نیز باعث شده که این وضعیت روزبه روز بدتر شده و حالا دیگر محل عبور مردم، ملک خصوصی کاسبانی محسوب می‌شود که با گذاشتن صندلی و نشستن دورهم، عابران را وادار به گذشتن از میان ماشین ها می کنند.

این روند به گونه‌ای است که معاون عمرانی استانداری لرستان از معضل سد معبر به عنوان چالشی در شهرهای استان نام برده و از شهرداران خواسته است برای رفع این معضل ورود پیدا کنند.

مجید کیان پور که پیش از این در گردهمایی شهرداران از وضعیت موجود در زمینه سد معبر در شهرهای استفاده انتقاد کرده بود در این رابطه می گوید: معابر متعلق به همه شهروندان است و باید شهرداریها از طریق قانونی موارد تخلف در زمینه سد معبر را پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه سد معبر در برخی شهرهای استان تا وسط خیابان هم آمده است ولی شهرداران هیچ پیگیری نکرده اند، عنوان می‌کند: این روند انتقادات مردم را به همراه داشته که باید برای رفع آن تدبیر جدی اندیشیده شود.

شهردار کوهدشت در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مصمم هستیم که مشکل سد معبر را به طور کلی در کوهدشت ریشه کن کنیم و در این زمینه برنامه‌هایی را در دستور کار داریم.

مراد کرمی که به تازگی بر صندلی مسئولیت شهرداری این کوهدشت نشسته است، با بیان این که مردم ما مقید به قوانین و دستورات شرعی هستند، ادامه می‌دهد: برای برداشتن این مشکل از پیاده روهای کوهدشت، دو برنامه طراحی شده است.

وی عنوان می‌کند: در این راستا ابتدا یک نامه بر اساس فتوای مراجع عظمای تقلید مبنی بر گناه تضییع حقوق دیگران و همچنین منع قانونی سد معبر تنظیم شده و در قالب برگه هایی به مغازه داران سطح شهر ابلاغ شده است.

کرمی می‌گوید: به طور قطع کسانی که مقید هستند این موضوع را رعایت خواهند کرد و تعدادی هم بدون شک به این امر توجهی نشان نمی دهند.

شهردار کوهدشت تصریح می کند: در برنامه دوم، به مغازه دارانی که مشکل سد معبر را ادامه دهند، اخطاریه فرستاده خواهد شد و بار سوم قانون در مورد آنها اجرا و محل کسب و کارشان پلمپ خواهد شد.

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گزارش و عکس: حشمت الله آزادبخت