سپند امیرسلیمانی، هنرمند سینما و تلویزیون و فرزند سعید امیرسلیمانی در مورد وضعیت عمومی پدرش که چند روز پیش در بیمارستان بستری شده بود به خبرنگار مهر گفت: آلودگی هوای تهران حال پدرم را بد و او را تا جراحی قلب پیش برد.

وی افزود: پدرم به علت حاد شدن مشکل قلبی در بیمارستانی در منطقه فرمانیه بستری شد و در آنجا تشخیص دادند که وی به جراحی قلب نیاز دارد. قلب او در هر دقیقه تنها 25 بار ضربان داشت که پزشکان این بیمارستان سریع وی را جراحی کردند.

امیرسلیمانی ادامه داد: در عمل اول در قلب پدرم دو باطری کوچک قرار دادند و در عملی دیگر برخی رگ‌های قلبش را که گرفته شده بود، باز کردند که خدا را شکر همه عمل‌ها با موفقیت انجام شد و روز گذشته پدرم از بیمارستان مرخص شد.

وی در مورد انتقال پدرش از تهران به شهری دیگر برای اینکه از هوای آلوده شهر تهران دور باشد، توضیح داد: قصد این کار را داریم ولی تا 15 روز پدرم نمی‌تواند تکان بخورد و در اتومبیل یا هواپیما بنشیند پس این کار را به بعد موکول کردیم.

سپند امیرسلیمانی که این روزها مشغول بازی در سریال جدید مهران مدیری با عنوان "شوخی کردم...!" است در مورد هزینه‌های عمل پدرش گفت: خدا را شکر پدرم محتاج کسی نیست و من هم قصد ندارم از کسی گلایه کنم ولی از تهیه‌کننده سریال "معمای شاه" بی‌نهایت گله دارم.

این بازیگر بیان کرد: من و پدرم هر دو در این سریال بازی کردیم و چیزی در حدود 100 میلیون تومان طلب داریم ولی وقتی به آقای لدنی، تهیه کننده این اثر برای دریافت طلب خود مراجعه کردم گفت که 6 ماه است که از صدا و سیما هیچ پولی نگرفته و از کل بدهی خود به ما پنج میلیون تومان را پرداخت کرد.

امیرسلیمانی در پایان سخنان خود گفت: من نمی‌دانم که وضعیت صدا و سیما چگونه است ولی اینکه یک تهیه‌کننده نتوانسته 6 ماه هیچ پولی دریافت کند کمی عجیب است.