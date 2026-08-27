ایستگاه ۴۰۰ کیلوولت گرگان وارد مدار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایستگاه و خط ۴۰۰ کیلوولتی گرگان با سرمایهگذاری دو هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
این طرح با حضور عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم و نماینده دولت، استاندار گلستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.
در آیین بهرهبرداری از این پروژه، نمایندگان مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار، فرماندار گرگان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی نیز حضور داشتند.
ایستگاه و خط ۴۰۰ کیلوولتی گرگان از طرحهای زیرساختی حوزه برق استان است که با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان اجرا و همزمان با هفته دولت وارد مدار شد.
این پروژه با تقویت زیرساختهای شبکه انتقال برق، به افزایش ظرفیت و پایداری شبکه برق منطقه کمک خواهد کرد.
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