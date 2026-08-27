مجید فرشی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: آتش‌سوزی حدود سه ساعت پیش در شرکت آرین پروتئین واقع در شهرک سرمایه‌گذاری خارجی آذربایجان شرقی رخ داد.

وی افزود: با تلاش نیروهای امدادی و آتش‌نشانی، عملیات اطفای حریق به پایان رسیده و نیروها برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش، مشغول لکه‌گیری هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه این حادثه خوشبختانه خسارت جانی نداشته است، ادامه داد: علت وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی است.

فرشی همچنین درباره میزان خسارت واردشده به این واحد تولیدی گفت: به دلیل گستردگی حادثه، برآورد دقیق خسارت هنوز انجام نشده و ارزیابی‌ها در حال انجام است.