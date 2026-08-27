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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵

آتش‌سوزی در شهرک سرمایه‌گذاری خارجی آذربایجان شرقی مهار شد

آتش‌سوزی در شهرک سرمایه‌گذاری خارجی آذربایجان شرقی مهار شد

تبریز- مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی از مهار آتش‌سوزی در یکی از واحدهای تولیدی شهرک سرمایه‌گذاری خارجی استان در محدوده صوفیان خبر داد.

مجید فرشی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: آتش‌سوزی حدود سه ساعت پیش در شرکت آرین پروتئین واقع در شهرک سرمایه‌گذاری خارجی آذربایجان شرقی رخ داد.

وی افزود: با تلاش نیروهای امدادی و آتش‌نشانی، عملیات اطفای حریق به پایان رسیده و نیروها برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش، مشغول لکه‌گیری هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه این حادثه خوشبختانه خسارت جانی نداشته است، ادامه داد: علت وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی است.

فرشی همچنین درباره میزان خسارت واردشده به این واحد تولیدی گفت: به دلیل گستردگی حادثه، برآورد دقیق خسارت هنوز انجام نشده و ارزیابی‌ها در حال انجام است.

کد مطلب 6929945

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