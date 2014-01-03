به گزارش خبرنگار مهر، میلاد زنیدپور عصر امروز پس از تساوی یک بر یک تیمهای ذوبآهن اصفهان و ملوان بندر انزلی اظهار داشت: خوشحالم که ما توانستیم امتیاز این بازی را ازآن خود کنیم زیرا به کسب امتیاز این مسابقه به میزان قابل توجهی احتیاج داشتیم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر جداییاش از تیم ذوبآهن و اینکه خواسته بود در این زمینه حرفی بر زبان نیاورد، تصریح کرد: من نگفتم درباره ذوبآهن صحبت نکنیم اما جدایی من به خواست باشگاه و سرمربی تیم بود و لازم است که در این زمینه حرفی بر زبان نیاورم.
هافبک سابق ذوبآهن با بیان اینکه لوکا با خدا هم مشکل داشت، گفت: بوناچیچ به زمین و زمان ایران میگرفت و تاریک شدن هوا نیز باعث ایراد گرفتن او میشد و به نظر من دلیل اصلی عدم نتیجهگیری او در ذوبآهن، ذهنیتی غلطی بود که او از ایران داشت و با آن به ایران بازگشت.
وی پیرامون مشکلات تیم ذوبآهن ادامه داد: به نظر من عوامل بسیاری در مشکلات امروز ذوبآهن تاثیرگذار هستند که بهتر است من درباره آنها صحبت نکنم اما تغییرات بسیار مدیریت و مشکلات مالی یکی از این دلایل به شمار میرود.
زنیدپور اضافه کرد: ملوان نیز با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکند اما شرایط این تیم با تیمهای دیگر متفاوت است و ما سالهاست که با مشکلات مالی مواجه هستیم.
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