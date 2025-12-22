به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار دوشنبه شب در نشست هیئتمدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر، با تشریح ماهیت و رسالت بنیاد، اظهار کرد: ماهیت و ذات بنیاد، اندیشه و فرهنگسازی است؛ به این معنا که ابتدا ایده و اندیشهای در میان اعضا شکل میگیرد، سپس متناسب با آن، برنامهریزی انجام میشود و در نهایت، ذیل اجرای برنامهها، فرآیند فرهنگسازی در جامعه دنبال میشود.
رئیس بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر افزود: بنیاد به دنبال آن نیست که به تنهایی مجری تمامی برنامهها باشد، بلکه هدف آن بارور کردن اندیشهها، تدوین برنامه بر اساس آن و عملیاتیسازی بخشی از این برنامهها در راستای نهادینهسازی فرهنگ در سطح جامعه شهری و روستایی است.
تبادار با تقدیر از فعالیتهای انجامشده در حوزه پاکسازی محیط، آموزش عمومی و درختکاری در شهرها و روستاها یادآور شد: این اقدامات ریشه در یک اندیشه دارند و با تبدیل شدن به برنامه، بهتدریج به یک فرهنگ در جامعه تبدیل میشوند. البته باید توجه داشت که هدف اصلی بنیاد، فرهنگسازی است و انجام اقدامات اجرایی یا ورود به وظایف دستگاههای اجرایی نیست.
رئیس بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر به حمایتهای بنیاد از دانشآموزان و دانشجویان اشاره کرد و افزود: هدف ما از این حمایتها صرفاً پرداخت کمکهای مالی نیست، بلکه خروجی و اثربخشی این حمایتها اهمیت دارد. باید مشخص شود دانشآموزان و دانشجویان تحت حمایت بنیاد، پس از فارغالتحصیلی در چه رشتهها و حوزههایی فعالیت میکنند و چه نقشی در تحولات و توسعه استان دارند.
وی با اشاره به حمایت بنیاد از برخی دانشجویان در مقاطع تحصیلی پسادکترا از جمله حوزه نانو، تصریح کرد: لازم است برنامهها، فعالیتها و میزان اثرگذاری این افراد در سطح استان به صورت مستمر رصد شود. بنیاد علاوه بر جذب کمکهای خیرین، وظیفه دارد مسیر شغلی و نقشآفرینی افراد تحت حمایت را پس از فارغالتحصیلی دنبال کند.
تبادار همچنین از تلاشهای انجامشده در زمینه راهنمایی تحصیلی دانشآموزان و مشاوره انتخاب رشته پذیرفتهشدگان کنکور سراسری قدردانی کرد و ابراز داشت: ضروری است ضمن نهادینهسازی این رویدادها، ارتباط بنیاد با آموزش و پرورش، دانشگاهها و فعالان حوزه آموزش تقویت شود و از مدیرانی که موجب افزایش قبولی دانشآموزان مدارس تحت مدیریت خود در کنکور سراسری شدهاند، تقدیر به عمل آید.
وی تأکید کرد: آموزش به معنای خاص و در چارچوب مأموریتهای اصلی بنیاد و حمایت از استعدادها باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا مسیر شغلی فارغالتحصیلان و نقش آنان در توسعه استان بهروشنی مشخص شود. امیدواریم با تمرکز بر خروجیها، سطح اعتباری آموزش در برنامههای بنیاد ارتقا یابد.
رئیس بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود، درختکاری را یکی از برنامههای جدی بنیاد عنوان کرد و افزود: برای سال جاری، کاشت ۱۰ هزار اصله نهال هدفگذاری شده که تاکنون بیش از ۵۰ درصد آن با همکاری شهرداریها و سازمانهای مردمنهاد محقق شده است.
وی با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای این برنامه افزود: تعیین ظرفیت، برآورد هزینه و تدارکات، زمانبندی اجرا، تأمین منابع مالی و طراحی دقیق مکانیزم کاشت و نگهداری نهالها ضروری است و باید با قید فوریت، برنامه و چارچوب عملیاتی پویش کاشت نهال در سراسر استان با مشارکت سازمانهای مردمی و دولتی تدوین شود تا زمینه مشارکت هرچه بیشتر خیرین فراهم شود.
در پایان این نشست، مسئولان کمیتههای مختلف بنیاد گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه کردند که از جمله آن میتوان به تجلیل از ۲۱ بانوی اثرگذار در سراسر استان به مناسبت روز زن و تأمین کمکهزینه تحصیلی برای ۲۰۶ دانشآموز و دانشجو در سال جاری اشاره کرد.
