وعده وزیر کشور برای برگزاری نشست احزاب و سران قوا/ امیدواریم خانه احزاب احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور پس از پایان نشست هم‌اندیشی خود با احزاب و تشکل‌های سیاسی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اکثر احزاب و تشکل‌هایی که از سوی وزارت کشور دعوت بودند در این نشست حضور پیدا کردند و همه آنها پیرامون مسئولیت‌پذیری، قانون‌گرایی و پاسخگویی صحبت کردند.

وزیر کشور تاکید کرد: امیدواریم با تامین رفتارهای سیاسی به وسیله احزاب بتوانیم اهداف نظام را تحقق ببخشیم.

وی درباره عدم فعالیت احزاب سیاسی افزود: دولت قصد حمایت از احزاب و تشکل‌های سیاسی را دارد، البته معتقدم باید خود احزاب دور هم جمع شوند و در خصوص مواردی همچون احیای خانه احزاب صحبت و تلاش کنند که این اتفاق بیفتد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه احزاب می‌توانند نظرات و نحوه تعامل خود را از طریق سازوکارهای تعیین شده به دولت ارائه دهند، گفت: آنچه می‌توانم بگویم این است که ما آمادگی حمایت از احزاب را داریم. ما به کمک آنها در کار کارشناسی و تحقق برنامه‌ها نیاز داریم و امیدواریم خانه احزاب احیا شود، ضمن اینکه دوستان باید دور هم جمع شوند و شورای جدیدی را تشکیل دهند تا فعالیت را شروع کنند و ما هم به آنان کمک خواهیم کرد.

رحمانی فضلی در پاسخ به سئوالی درباره یارانه احزاب افزود: در این خصوص نیز باید خود احزاب بررسی و نحوه تخصیص و نظارت‌ها را تعیین و به ما در وزارت کشور ارسال کنند، ما نیز به دولت می‌دهیم تا این موضوع در دولت و مجلس تعیین تکلیف شود.

وزیر کشور درباره نشست آینده با احزاب و تشکل های سیاسی اظهار داشت: از این رو جلسات به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، البته معلوم نیست که فصلی یا 6 ماه خواهد بود، امیدواریم جلسه بعدی در محضر ریاست‌جمهوری برگزار شود و در جلسات آتی نیز از سران قوا دعوت می‌کنیم تا با تعامل سران قوا همکاری‌ها تقویت شود.

رحمانی فضلی در پاسخ به سئوالی درباره فعالیت مجدد برخی احزاب تصریح کرد: قوه قضائیه در خصوص انحلال احزاب صاحب اختیار است و احزاب مربوط حکم قضایی دارند، از این رو موضوع از طریق قوه قضائیه پیگیری می‌شود. البته وزارت کشور برای احقاق حقوق حتما کمک می‌کند، ولی تعیین‌کننده قوه قضائیه است.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای فعالیت احزاب جدید، تصریح کرد: وزیر کشور در ادامه در خصوص صدور پروانه جدید برای احزاب و تشکل‌های سیاسی نیز گفت: براساس قانون احزاب، برای احزاب پروانه صادر می‌شود و از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید 19 تقاضا به وزارت کشور رسیده است. از این روز وزارت کشور متناسب با قانون احزاب مجوزها را بررسی و صادر خواهد کرد.

وزیر کشور تصریح کرد: دولت قبل لایحه‌ای برای احزاب نداده بود، بلکه موضوع همکاری وزارت کشور با مجلس در خصوص تدوین قانون احزاب بود.

رحمانی فضلی با اشاره به بازنگری های انجام شده در قانون احزاب، عنوان کرد: البته در این زمینه از تجربه طرح مجلس استفاده کردیم و پیش‌نویس آن آماده شده است و در سایت قرار می‌دهیم. یک ماه به احزاب و تشکل‌های سیاسی فرصت دادیم تا نظرات و دیدگاه‌های خود را در حول همین پیش‌نویس ارائه بدهند تا وزارت کشور در قالب لایحه، پیش‌نویس را به مجلس تقدیم کند.