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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۴۰

منوچهری مطرح کرد:

بهترین روز فوتبالی‌ام بود/ صحبت درباره زنجانی در حیطه من نیست

بهترین روز فوتبالی‌ام بود/ صحبت درباره زنجانی در حیطه من نیست

مهاجم تیم فوتبال راه آهن سورینت گفت: مقابل تیم استقلال یکی از بهترین‌ روزهای فوتبالی‌ام را سپری کردم چون هم دویدم و هم جنگیدم.

به گزارش خبرنگار مهر، امین منوچهری بعد از شکست تیم راه آهن برابر استقلال در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی را روی تجربه بازیکنان استقلال از دست دادیم و متاسفانه نتوانستیم حتی یک امتیاز به دست آوریم.

وی با بیان اینکه استقلال را دوست دارد، گفت: من هنوز هم استقلال را دوست دارم ولی وقتی جلوی این تیم بازی می‌کنم بهترین عملکردم را به نمایش می‌گذارم. امروز هم یکی از بهترین روزهای فوتبالی من بود. هرچند گل نزدم ولی هم خوب دویدم و هم خوب جنگیدم.

مهاجم راه آهن درباره بازداشت بابک زنجانی مالک باشگاه هم گفت: این مسائل باید در خانواده راه آهن بماند و در این خانواده حل شود. امیدوارم این مسائل زودتر برطرف شود. صحبت درباره این مسئله در حیطه مسئولیت من نیست.

تیم فوتبال استقلال در هفته بیست و یکم لیگ برتر امروز شنبه در ورزشگاه تختی به مصاف تیم راه آهن رفت و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.

 

کد مطلب 2207640

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