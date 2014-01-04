به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران تغییرات نرخ بیکاری در استان های کشور طی پاییز امسال را اعلام کرد که بر اساس آن استان گلستان با 4 درصد کمترین و استان لرستان با 18.9 درصد بالاترین نرخ بیکاری را داشته اند.

همچنین نرخ بیکاری در 13 استان در پاییز امسال تک رقمی و زیر 10 درصد و در مابقی 19 استان کشور این نرخ بالای 10 درصد و اصطلاحا دورقمی بوده است.

در جدول زیر تغییرات نرخ بیکاری استان های کشور در پاییز امسال و همچنین مقایسه آن با فصول تابستان و بهار 92 ارائه شده است.

جدول نرخ بیکاری استان ها در بهار - تابستان و پاییز 92