  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۰۶

به همراه آمار 3 فصل 92؛

جدول تغییرات نرخ بیکاری در استان‌ها/ اختلاف بیکاری به 15 درصد رسید!

جدول تغییرات نرخ بیکاری در استان‌ها/ اختلاف بیکاری به 15 درصد رسید!

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: مرکز آمار ایران نرخ بیکاری پاییز امسال را 10.3 درصد و تعداد کل بیکاران را 2.4 میلیون نفر اعلام کرد. همچنین نرخ بیکاری در 9 استان طی پاییز تک رقمی و در مابقی استان ها دورقمی بود است. گلستان با 4 درصد و لرستان با 18.9 درصد کمترین و بالاترین نرخ بیکاری را داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران تغییرات نرخ بیکاری در استان های کشور طی پاییز امسال را اعلام کرد که بر اساس آن استان گلستان با 4 درصد کمترین و استان لرستان با 18.9 درصد بالاترین نرخ بیکاری را داشته اند.

همچنین نرخ بیکاری در 13 استان در پاییز امسال تک رقمی و زیر 10 درصد و در مابقی 19 استان کشور این نرخ بالای 10 درصد و اصطلاحا دورقمی بوده است.

در جدول زیر تغییرات نرخ بیکاری استان های کشور در پاییز امسال و همچنین مقایسه آن با فصول تابستان و بهار 92 ارائه شده است.

جدول نرخ بیکاری استان ها در بهار - تابستان و پاییز 92

استان نرخ بیکاری پاییز نرخ بیکاری تابستان نرخ بیکاری بهار
کل کشور 10.3 10.4 10.6
آذربایجان شرقی 6.9 9.8 12.7
آذربایجان غربی 10.8 6 8.2
اردبیل 12.6 11.3 12.5
اصفهان 12.2 9.8 9
البرز 10.1 11 12.8
ایلام 11.6 13.4 19.2
بوشهر 10.7 8.8 6.9
تهران 10.1 11.1 10.7
چهارمحال‌وبختیاری 7 9.8 11.3
خراسان جنوبی 7.8 6.8 10.7
خراسان رضوی 7.7 6.6 7.9
خراسان شمالی 11.2 11.8 11.7
خوزستان 9.2 14.5 20.8
زنجان 11.9 8.1 7.4
سمنان 5.9 7.6 9.8
سیستان‌وبلوچستان 13.9 14.2 8.6
فارس 11.3 14 14
قزوین 10.1 9.8 10.2
قم 7.8 7.6 8.1
کردستان 16.1 13.4 9.5
کرمان 5.4 7.2 6.6
کرمانشاه 15.9 10.5 11.4
کهگیلویه‌وبویراحمد 14.7 15.6 17.6
گلستان 4 6 5.1
گیلان 16.4 11.8 8.4
لرستان 18.9 14.7 15.2
مازندران 12.9 12.7 9.4
مرکزی 8.1 11.4 7.2
هرمزگان 5.8 7.6 8.1
همدان 6.8 6.5 5.8
یزد 6.5 6.7 7.2

 

کد مطلب 2207679

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها