به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران تغییرات نرخ بیکاری در استان های کشور طی پاییز امسال را اعلام کرد که بر اساس آن استان گلستان با 4 درصد کمترین و استان لرستان با 18.9 درصد بالاترین نرخ بیکاری را داشته اند.
همچنین نرخ بیکاری در 13 استان در پاییز امسال تک رقمی و زیر 10 درصد و در مابقی 19 استان کشور این نرخ بالای 10 درصد و اصطلاحا دورقمی بوده است.
در جدول زیر تغییرات نرخ بیکاری استان های کشور در پاییز امسال و همچنین مقایسه آن با فصول تابستان و بهار 92 ارائه شده است.
جدول نرخ بیکاری استان ها در بهار - تابستان و پاییز 92
|استان
|نرخ بیکاری پاییز
|نرخ بیکاری تابستان
|نرخ بیکاری بهار
|کل کشور
|10.3
|10.4
|10.6
|آذربایجان شرقی
|6.9
|9.8
|12.7
|آذربایجان غربی
|10.8
|6
|8.2
|اردبیل
|12.6
|11.3
|12.5
|اصفهان
|12.2
|9.8
|9
|البرز
|10.1
|11
|12.8
|ایلام
|11.6
|13.4
|19.2
|بوشهر
|10.7
|8.8
|6.9
|تهران
|10.1
|11.1
|10.7
|چهارمحالوبختیاری
|7
|9.8
|11.3
|خراسان جنوبی
|7.8
|6.8
|10.7
|خراسان رضوی
|7.7
|6.6
|7.9
|خراسان شمالی
|11.2
|11.8
|11.7
|خوزستان
|9.2
|14.5
|20.8
|زنجان
|11.9
|8.1
|7.4
|سمنان
|5.9
|7.6
|9.8
|سیستانوبلوچستان
|13.9
|14.2
|8.6
|فارس
|11.3
|14
|14
|قزوین
|10.1
|9.8
|10.2
|قم
|7.8
|7.6
|8.1
|کردستان
|16.1
|13.4
|9.5
|کرمان
|5.4
|7.2
|6.6
|کرمانشاه
|15.9
|10.5
|11.4
|کهگیلویهوبویراحمد
|14.7
|15.6
|17.6
|گلستان
|4
|6
|5.1
|گیلان
|16.4
|11.8
|8.4
|لرستان
|18.9
|14.7
|15.2
|مازندران
|12.9
|12.7
|9.4
|مرکزی
|8.1
|11.4
|7.2
|هرمزگان
|5.8
|7.6
|8.1
|همدان
|6.8
|6.5
|5.8
|یزد
|6.5
|6.7
|7.2
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