آمار فرصت های شغلی ایجاد شده در کرمانشاه طی یکسال اخیر قابل قبول نیست

رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان اشتغال در بخش صنعت استان گفت: خود صنعت به تنهایی یک اشتغال مستقیم دارد که طبق پروانه بهره‌برداری ۲۸ هزار اشتغال در صنایع استان کرمانشاه ایجاد شده است.

اشتغال ۱۵ هزار نفر در واحدهای صنعتی

وی افزود: اما اشتغال فعال در استان، براساس بازدید ابتدای سال ما از واحدهای فعال استان حدود ۱۵ هزار نفر است.

رحیمی گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده و فعال شدن تعدادی از واحدهای صنعتی راکد و نیمه فعال تا مهر ماه امسال بیش از هزار نفر به اشتغال فعال استان اضافه شده است که رقم نهایی آن تا پایان سال ۹۳ مشخص و اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن، تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: بخشی از این اشتغال مدیون پی‌گیری خود واحدهای صنعتی و کارآفرینان و بخشی هم مربوط فضای اقتصادی مناسبی است که در دولت ایجاد شده است اما عدد بدست آمده هنوز عدد قابل قبولی نیست.

ایجاد سه برابر اشتغال صنعتی در حمل و نقل و خدمات

وی افزود: نکته دیگر این است که به تبع اشتغال صنعتی، اشتغال‌های غیرمستقیم دیگری چون صادرات، حمل و نقل کالا، بارگیری کالا و... ایجاد می‌شود و طبق برآوردها باید سه برابر اشتغال صنعتی، اشتغال‌های جانبی در بخش‌های خدمات، صادرات، حمل و نقل و...ایجاد شود.

رحیمی تاکید کرد: با توجه به پتانسیل‌های معدنی، کشاورزی و از همه بالاتر پتانسیل‌های انسانی استان، استان کرمانشاه می‌تواند خیلی بیشتر از این اشتغال داشته باشد.

وی، از تلاش و رایزنی با سازمان‌های دولتی چون "ایمیدرو" و سرمایه‌گذاران استان و خارج از استان خبرداد و گفت: امیدواریم مقدمات کاری که با صندوق توسعه ملی و بقیه بانک‌ها شروع کردیم به نتایجی برسد که اشتغال قابل قبولی صنعتی را بتوانیم در استان ایجاد کنیم.

ضرورت تلاش برای جذب سرمایه‌گذار در استان

رئیس سازمان، صنعت، معدن، تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: بنده به عنوان کسی که سالها در حوزه صنعت، استان و ملی کار کرده معتقدم این عدد اشتغال نسبت به ظرفیت فیزیکی و انسانی استان کرمانشاه عدد قابل قبولی نیست و تلاش ما و همه خبرنگاران، صاحبان تریبون، کارآفرینان، دست‌اندرکاران استان و... این است که هرکس با هر امکانی که در اختیار دارد برای جذب سرمایه‌گذاران به استان تلاش کنند.

وی افزود: تلاش سازمان صنعت، معدن تجارت هم این است که بسترهای لازم را در این زمینه فراهم کند و شهرک‌های صنعتی ما و بقیه امکانات در اختیار سرمایه‌گذاران است که بتوانیم اشتغال بیشتری را در حوزه صنعت داشته باشیم.