به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر به منطقه اظهار داشت: حضور ایران در حاشیه نشست ژنو 2 می تواند مفید باشد.

کری تصریح کرد: ایران هنوز می تواند نقش کمک کننده ای برای یافتن راه حلی جهت پایان دادن به بحران سوریه ایفا کند حتی اگر حضور ایران در حاشیه نشست ژنو 2 باشد که اواخر ماه میلادی جاری برگزار می شود.

نشست ژنو 2 قرار است آخر ماه جاری میلادی برگزار شود. خاطرنشان می شود "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل اخیر دعوتنامه هایی برای برخی کشورها در زمینه حضور در کنفرانس ژنو 2 ارسال کرد، اما این دعوتنامه برای ایران هنوز ارسال نشده است.

لازم به ذکر است سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سیزده ژانویه (23 دی ماه)جاری درباره مشارکت ایران در نشست ژنو 2 درباره سوریه با یکدیگر در پاریس دیدار می کنند.