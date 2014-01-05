آمادگی میانمار برای میزبانی نشست آ.سه.آن/ دخالت های آمریکا در تنش های شرق آسیا

میانمار



شینهوا از آمادگی میانمار برای میزبانی نشست های مختلف در جریان ریاست یکساله‌ اش بر اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آ.سه.آن که شامل کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام است، خبر داد.



این رسانه چینی از آمادگی میانمار برای میزبانی نخستین اجلاس سران منطقه با حضور بیش از 15 هزار نماینده از داخل و خارج از کشور و محل اقامت، اقدامات امنیتی، وسایل ایاب و ذهاب و اطلاعات لازم برای نشست‌ های منطقه‌ ای خبر داد.



شینهوا در ادامه از گشایش محل برگزاری اجلاس سران منطقه و دیگر نشست‌ ها در نای پی تائو پایتخت جدید میانمار پیش از نشست وزیران امور خارجه آ.سه.آن در روزهای 15 تا 18 ژانویه خبر داد و نوشت این کشور باید طرح "دیدگاه آ.سه.آن" را برای سال 2015 میلادی ترسیم کند.



ژاپن



خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی با اشاره به افزایش تنش ها در آسیا به خاطر بازدید شینزو آبه نخست‌ وزیر ژاپن از معبد یاسوکونی نوشت چاک هگل در گفتگوی تلفنی با ایتسونوری اونودرا همتای ژاپنی در اظهاراتی مداخله جویانه خواستار بهبود روابط ژاپن با همسایگان خود به خصوص چین و کره جنوبی شده است.



با وجود تاکید هگل بر لزوم تقویت همکاریها با همسایگان خود برای پیشبرد اهداف مشترک صلح و ثبات منطقه، وزیر دفاع ژاپن تاکید کرده است که هدف شینزو آبه از بازدید این معبد تاکید این مطلب بود که ژاپن هرگز در پی جنگ طلبی نیست.



کسانی که در این معبد دفن شده اند افرادی هستند که در تهاجمات ژاپن به همسایگان خود در جنگ جهانی دوم و پیش از آن کشته شده اند. این دیدار 30 دقیقه ای موجی از انتقادهای همسایگان ژاپن را به دنبال داشته است. دولت های چین، کره شمالی و کره جنوبی اقدام نخست وزیر ژاپن را یادآور قدرت امپریالیستی ژاپن در گذشته دانسته و آن را محکوم کردند.



مالزی



شینهوا نیز گزارش داد که بر اثر جاری شدن سیل به خاطر بارش باران های موسمی در مالزی یک نفر کشته شده و هزاران فرد دیگر آواره شدند.



سریلانکا



رئیس جمهوری سریلانکا همچنین با هدف گسترش روابط با کشورهای خاورمیانه این کشور را به مقصد اردن، سرزمین های اشغالی و فلسطین ترک کرد.