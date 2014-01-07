ردّپای عرفان حلقه در یکی از محلات اصفهان/ هشدارانجمن نجات از حلقه نسبت به مناطق مورد آسیب

فاطمه میرزائیان کارشناس ارشد علوم قرآنی و کارشناس عرفانهای کاذب در گفتگو با خبرنگار مهر به ارائه گزارشی از حضور انجمن نجات از حلقه در محله دهنو اصفهان پرداخت و گفت: انجمن نجات از حلقه به دعوت بسیج محله دهنو در حسینیه این محله حضور یافتند و درباره شناخت عرفان حلقه، بیان مبانی و نقد آنها از جنبه دینی و علمی و بیان تجربههای آسیبدیدگانی که به دنبال این راه رفته بودند، به تبادل نظر پرداخته و به سؤالات حضار پاسخ دادند.
وی افزود: در این نشست برخی آسیبدیدگان عرفان حلقه به شرح آسیبهای جسمی، روحی و روانی و اجتماعی خود پرداختند و مصرانه از مسؤولان کشور تقاضای رسیدگی داشتند. یکی از بانوان درباره داماد خود سخن گفت که هنگام کار با دستگاههای فنی در اثر اتصالات حلقه و ایجاد حسی شبیه خلسه، چهار انگشت خود را از دست داده بود. مادر این مرد که به گفته این خانم، همان فردی بود که برای پسر خود حلقه فرادرمانی را بهاصطلاح اعلام کرده بود، پس از ورود به بیمارستان به جای پشیمانی یا خواندن دعا و نیایش، دوباره به اعلام حلقهها برای فرزند خود مبادرت میورزد و تا دو ماه این مادر و مستر او (در حلقه به مربیان «مستر» گفته میشود) مرتب برای این مرد حلقهها را اعلام میکنند و مدعی بودهاند با این کار وی، انگشت درخواهد آورد!
مدیر انجمن نجات از حلقه گفت: در این نشست یکی از آشنایان خانوادهای که برای دختربچه چهارسالهشان حلقه فرادرمانی را اعلام کرده بودند نیز از خواب ناآرام آن بچه، پریدن و فریادزدن هنگام خواب و تشنجهای گاهوبیگاه آن تعریف کرد؛ همچنین دختری از مشکلات روحی-روانی مادرش که برای درمان در کلاسهای حلقه شرکت کرده بود، تعریف کرد که شامل افسردگی، بیخوابی، استرس و توهمهای دیداری و شنیداری بود، تا حدی که وی دیگر از خانه بیرون نمیرفت.
میرزائیان افزود: در ادامه این نشست، مردی نیز از جنبه اعتقادی، حلقه را زیر سؤال برد و انحرافات دینی آنها را بازگو کرد؛ از جمله پرهیز این افراد از نصب آیات قرآن به دیوار، پرهیز آنها از توسل به ائمه (ع) و نفی زیارت امامان و ... !یکی از بانوان نیز با اظهار ناراحتی فراوان گفت که مسترهای این جریان حریم محرم و نامحرم را رعایت نکرده و برای مجبور کردن زنانی که به آنان نظر دارند برای شرکت در کلاس های حلقه، آنها را تهدید می کنند که در صورت رد تقاضای نامشروع آنان، به آنان تهمت زده و بی آبرویشان می کنند. همچنین در این نشست از درآمد مبلغان عرفان حلقه از طریق دریافت شهریه و فروش کتابها و جزوات و سیدیها به مقدار زیاد در این محله سخن گفتند که سبب درآمدهای کلانی برای مبلغان حلقه شده بود.
این عضو انجمن نجات از حلقه تأکید کرد: از نکات جالب توجه و البته دردناک در این محله، شگرد جدید اعضای این جریان مبنی بر حضور در منازل خانوادههایی است که بیماران صعبالعلاج داشتند؛ به این ترتیب که با شناسایی این بیماران در محله به خانههای آنان مراجعه میکردند و با ادعای درمان، شروع به فرادرمانی و اصطلاحاً برقراری اتصال برای این افراد میکردند که ضمن آنکه هیچکدام از این بیماران درمان نشدند، سبب ایجاد ناراحتیهای روحی و روانی و تشدید بیماری آنان میشدند.
وی در پایان اعلام کرد: شرح این سفر در قالب فیلمی مستند از طریق انجمن نجات از حلقه پخش خواهد شد که بخشهایی از این فیلم در سایت «نجات از حلقه» به آدرس http://nejatazhalghe.ir/ به نمایش درخواهد آمد. دهنو، محلهای با 12 هزار نفر جمعیت است که حدود 10 دقیقه تا شهر اصفهان فاصله دارد.
