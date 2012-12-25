انهدام شبکه انحرافی "عرفان حلقه" در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی فارس از شناسایی و انهدام یک شبکه انحرافی با عنوان "عرفان حلقه" در شیراز توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فارس از طریق گزارش های مردمی از فعالیت غیر قانونی فردی تحت عنوان "فرادرمانی" و تبلیغ فرقه انحرافی "عرفان حلقه" در شهر شیراز مطلع شدند.

وی بیان کرد: ماموران پس از تحقیقات لازم،‌ با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی،‌ ضمن هماهنگی با مقام قضایی تمامی اعضاء و افرادی که در این رابطه، تحت عنوان مربی در شهر شیراز اقدام به برگزاری کلاس های غیر قانونی می کردند را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی فارس افزود: پس از شناسایی اعضای این شبکه انحرافی، ماموران موفق شدند در یک عملیات منظم 26 نفر از اعضاء و افراد شاخص گروه را دستگیر و در این عملیات، مقادیر قابل توجهی کتب، سی دی و جزوات غیر قانونی را کشف کنند.

سردار "سجادیان" اظهار کرد: عوامل اصلی این فرقه انحرافی، پس از طی دوره های آموزشی، تحت عنوان مربی به صورت هرمی اقدام به عضو گیری و برگزاری کلاس های غیر قانونی کرده و از این طریق با گسترش فعالیت های خود به سرمایه های کلانی دست می یافتند.

وی تصریح کرد: عدم رعایت شئونات اسلامی در کلاس های درس و بویژه در ارتباط بین اعضاء، موجب بروز مشکلات اخلاقی و متلاشی شدن بنیان خانواده برخی از اعضاء و فعالان شبکه شده است.

فرمانده انتظامی فارس گفت: رد آیات قرآن با دید به اصطلاح علمی، سوء استفاده از آیات قرآن به نفع ادعاهای انحرافی،تمسخر ظهور امام زمان (عج) و نفی مهدویت، اهانت به ائمه(ع) و ارزش قائل شدن برای دشمنان اهل بیت، شرک دانستن زیارت قبور ائمه(ع)، رد توسل به معصومین، معصوم ندانستن امامان و مخالفت با تشیع، شیطان پرستی علنی و خالق خواندن شیطان، التقاط ماتریالیسم، ادعای اتصال به روح القدس و خداوند از جمله انحرافات این فرقه است.

سردار سجادیان بیان کرد: سرکرده این فرقه انحرافی قبل از این در تهران دستگیر و هم اکنون در زندان بسر می برد.

وی اشاره به اینکه عناصر این فرقه با سوء استفاده از مشکلات مردم و بویژه بیماران و تحت عنوان "درمانگری" اقدام به فعالیت می کردند، ‌از مردم خواست مواظب فعالیت اینگونه افراد که با انگیزه های مادی و بعضا" اخلاقی قصد سوء استفاده از شهروندان را دارند باشند.

کشف مواد مخدر درشهرستان مهر

فرمانده انتظامی شهرستان مهر استان فارس، از کشف دو کیلوگرم تریاک از یک دستگاه خودرو پژو 405 در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ شیخی در تشریح این خبر گفت: ماموران مبارزه با موادمخدر شهرستان مهر هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی این شهرستان به یک دستگاه خودرو 405 مشکوک شدند.

وی ادامه داد: ماموران پس از متوقف کردن خودرو، در بازرسی از آن مقدار 2 کیلو گرم حشیش و10 گرم تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهر افزود: دراین رابطه دو نفر دستگیر و تحویل مقامات قضائی شدند.

دستگیری خرده فروشان مواد مخدر درمرودشت

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت استان فارس از شناسایی و دستگیری هفت خرده فروش موادمخدر وکشف مقادیری مواد مخدر از آنها طی در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی شیبانیان در تشریح این خبر گفت: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، ماموران انتظامی شهرستان مرودشت، با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی افرادی را که در این شهرستان اقدام به خرید و فروش موادمخدر می کردند شناسایی کردند.

وی ادامه داد: ماموران در ادامه تحقیقات با شناسائی محل سکونت این افراد و نحوه فعالیت آنان با هماهنگی مرجع قضائی در اقدامی غافلگیرانه ضمن بازرسی از پنج منزل، هفت خرده فروش موادمخدر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت افزود: در بازرسی از منازل متهمان 23گرم هروئین، 80 سانت شیشه، 95گرم تریاک، 18 گرم سوخته تریاک، 3 گرم ماری جوانا، یک حقه وافور، دو دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر و مبلغ 275 هزار تومان وجه نقد ناشی از فروش موادمخدر کشف شد.

سرهنگ شیبانیان گفت: دراین راستا یک دستگاه خودروسواری ویک دستگاه موتورسیکلت متعلق به خرده فروشان موادمخدر توقیف شد.