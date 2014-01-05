خشکسالی و کمبود آب عشایر هیرمند را تهدید می کند

ماشاالله زاهدی در گفتگو با مهر با بیان اینکه خشکسالی تالاب هامون تولید علوفه به منظور تغذیه دام های عشایر را به شدت تحت تاثیر قرار داده است افزود: به دلیل کمبود علوفه تعداد دام های موجود در منطقه نیز به طور چشمگیری کاهش یافته و امرار معاش عشایر این منطقه را با مشکل همراه ساخته است.

زاهدی افزود: در حالی که بسیاری از شهرهای سیستان از طریق چاه نیمه ها آبرسانی می شود اما شهرستان هیرمند از این نعمت محروم است و لذا هیچ علوفه ای در این منطقه به منظور تامین تغذیه دام ها در اختیار عشایر وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در طی دو سال گذشته هیچ آبی در منطقه جاری نشده است و دامداران قست شمالی هیرمند با مشکل جدی مواجه هستند ادامه داد: توفان شن تمامی چاهک ها و چاه های برداشت آب در منطقه را از بین برده است.

وی ابراز داشت با وجود اینکه اداره امور عشایری در سال گذشته نسبت به توزیع تعداد هشت دستگاه تانکر با ظرفیت هر کدام 4 هزار لیتر اقدام کرده است اما کمبود آب در منطقه همچنان به قوت خود باقی است.

زاهدی بیان داشت: از این رو عشایر این منطقه به منظور تامین نیاز خانواده ها و دامهایشان همه روزه مجبور به طی مسافت های طولانی به روستاهای همجوار برای حمل آب به وسیله تراکتور هستند.

وی افزود: در خرداد و همچنین شهریور ماه سال جاری تعداد 40 حلقه چاه در این منطقه به منظور تامین آب مورد نیاز دامداران حفر شد که تنها دو ماه جوابگوی نیاز آنها بود.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل شرایط بد جوی و وزش باد شدید و توفان شن تمامی این چاه ها انباشته از خاک شده است.