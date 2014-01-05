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۱۵ دی ۱۳۹۲، ۲۱:۲۳

تسلیم شدن 200 تروریست داعش و جبهه النصره به ارتش سوریه

تسلیم شدن 200 تروریست داعش و جبهه النصره به ارتش سوریه

منابع سوری از تسلیم شدن دویست تروریست وابسته به گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره به ارتش سوریه در برزه در حومه دمشق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع سوری اعلام کردند: حدود دویست نفر از اعضای گروه موسوم به ارتش آزاد و جبهه النصره خود را در برزه در حومه دمشق تسلیم ارتش سوریه کرده اند.

از سوی دیگر منابع سوری از درگیری های شدید ارتش سوریه با گروههای مسلح در برزه و حلب خبر دادند.

منابع سوری اعلام کردند: در درگیری های ارتش سوریه با تروریستها در حلب و ادلب در شمال سوریه شمار زیادی از تروریستها به هلاکت رسیدند.

این منابع افزودند: در درگیری های حومه حلب و حومه غربی ادلب میان گروههای مسلح در سوریه 36 تروریست وابسته به دولت اسلامی عراق و شام و گروههای مسلح همپیمان آنها به هلاکت رسیده اند.

کد مطلب 2208539

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