تلفات سنگین تکفیریها در ادامه عملیات ارتش / چندین تروریست سعودی و چچنی به هلاکت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، در راستای ایجاد ثبات در شهرهای عدرا البلد ،دوما، عربین ،خان الشیح و داریا، واحدهایی از نیروهای ارتش سوریه به محل تجمع گروههای مسلح یورش برده و خسارتها و تلفات سنگینی به آنها وارد کردند.

همچنین در شهرهای حلب و حمص علاوه بر به هلاکت رسیدن تعدادی از تروریستها، تجهیزات جنگی و انبار مهمات آنان نیز منهدم شد. در عملیات های ارتش سوریه در مناطق مختلف، تروریست هایی از کشورهای مختلفی مانند عربستان، تونس و منطقه خودمختار چچن به هلاکت رسیدند.

در شهرهای عدرا البلد ، دوما، جوبر، عربین،خان الشیح و مزارع ریما در حومه دمشق نیز نیروهای ارتش توانستند تعدادی از افراد مسلح را از پای درآورند.

یک منبع آگاه در فرماندهی پلیس عدرا البلد گفت : افراد مسلح دیگری موسوم به جبهه اسلامی در اطراف پمپ بنزین الباز در درعا البلد و مزارع عالیه در دوما توسط ارتش سوریه به هلاکت رسیدند.

نیروهای ارتش در عملیات دیگری، تعدادی از سرکرده های گروههای تروریستی از جمله فايز أبو عرابي در شرق کورنیش الوسطانی در منطقه جوبر را به هلاکت رساندند و تعداد دیگری از تروریستها نیز زخمی شدند.

این منبع آگاه افزود : ارتش سوریه در منطقه خان الشیخ سه دستگاه خودرو مجهز به سلاحهای خودکار را منهدم کرد و تعدادی از تروریستها را به هلاکت رساند.

همچنین سانا گزارش داد : واحدهایی از ارتش سوریه علیه گروههای مسلح جبهه النصره که در مزارع ریما در یبرود دست به عملیات خرابکارانه می زدند، یورش برده و تعدادی از تروریستها را به هلاکت رساندند.

از سوی دیگر شلیک هشت خمپاره از سوی گروههای مسلح به مناطق مسکونی احیا البلده ، الجناین و التربه به زخمی شدن چهار نفر از شهروندان سوری منجر شد، و خسارت هایی نیز به این مناطق وارد کرد.

در شهر درعا البلد نیز تعدادی از تروریستها که قصد نفوذ به موسسه هتلداری این شهر را داشتند توسط نیروهای ارتش به هلاکت رسیدند ، همچنین ارتش توانست تمام افراد یک گروه مسلح را در شهرک عتمان به هلاکت برساند و تجهیزات نظامی آنان را منهدم کند.منابع آگاه از کشته شدن یک تروریست مصری به نام ابراهیم زیاد در این درگیری ها خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: واحد هایی از نیروهای ارتش مقر گروههای مسلح و انبار سلاح و مهمات در شهر حلب و حومه دمشق را متلاشی کردند که در نتیجه این عملیات 27 نفر از تروریستها کشته و زخمی شدند. در این میان تروریستهایی از کشورهای قطر ، عربستان، تونس و منطقه خودمختار چچن به نام های احمد براک ، عبد العزيز القطر، فرمانده گروه تروریستی موسوم به (جند الأقصى) ، ابراهيم خالدی و تروریست دیگری ملقب به فارس و و ابو ياسر چچنی به هلاکت رسیدند.

در منطقه تله الغالی و اطراف زندان مرکزی حلب نیز تمام افراد یک گروه مسلح توسط نیروهای ارتش سوریه به هلاکت رسیدند. در ادلب نیز نیروهای ارتش توانستند به یک مخفیگاه افراد مسلح حمله کنند و تعدادی از افراد مسلح موسوم به احرار شام را از پای درآورند. در حمص و دیر الزور نیز ارتش شماری از تروریستها را به هلاکت رساند.

در استان حمص نیز ارتش سوریه توانست 30 نفر از افراد مسلح را در عملیاتی دقیق به هلاکت برساند. منابع آگاه از کشته شدن 20 تروریست از دو گروه مسلح در نزدیکی روستای عقیربات در حماه خبر دادند که در میان آنان عدنان عزو ملقب به ابو الولید فرمانده گروه تروریستی ( احرار حمص) نیز به چشم می خورد.

در شهر الحسکه نیز ارتش شماری از تروریستهای مسلح را به هلاکت رساند.

حضور شاهزاده بحرینی در جمع تروریستها



در همین رابطه یک نشریه آمریکایی از حضور یک شاهزاده بحرینی از خانواده سلطنتی در سوریه پرده برداشت.شاهزاده سلمان بن ابراهیم آل خلیفه در سال 2001 در افغانستان بازداشت و به زندان گوانتانامو منتقل شد. سلمان 34 ساله در سال 2005 از گوانتانامو آزاد شد و بعد از شروع نا آرامی ها در سوریه به جمع گروههای تروریستی حاضر در این کشور پیوست.