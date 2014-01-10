محمدرضا خانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام جزییات برگزاری این کنسرت های موسیقی گفت: اولین کنسرت زمستانی بابک جهانبخش روزهای 5 و 6 بهمن ماه امسال ساعت 18 و 21:30 با اجرای قطعه هایی از آلبوم های موسیقی "من و بارون" و "اکسیژن" و چند قطعه جدید میزبان علاقه مندان موسیقی پاپ خواهد بود.

مدیر موسسه فرهنگی هنری اکسیر نوین در معرفی برنامه دیگر این موسسه برای برگزاری کنسرت های موسیقی پاپ خاطرنشان کرد: در آستانه انتشار آلبوم "کولی عاشق" با خوانندگی شهرام شکوهی قرار است روز 12 بهمن ماه نیز کنسرت این خواننده موسیقی پاپ را ساعت 18 و 21:30 در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار کنیم که این کنسرت نیز از اجرای مجموعه قطعات قبلی این خواننده و قطعاتی از آلبوم جدید خواهد بود.

وی افزود : طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته روز 13 بهمن ماه ساعت های 18 و 21:30 نیز در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی کنسرت مهدی یراحی را برگزار می کنیم. در این کنسرت موسیقی قطعاتی از آلبوم "امپراتور" برای علاقه مندان اجرا می شود.

خانزاده در پایان تصریح کرد: با توجه به کثرت برنامه ها و کنسرت های متعدد موسیقی تا پایان سال و همچنین تاکید ویژه ما برای برگزاری کنسرت های متفاوت، تمام تلاش خود را انجام می دهیم که این کنسرت ها در شکل و شمایلی متفاوت تقدیم علاقه مندان موسیقی پاپ شود. البته برنامه های دیگر نیز تا پایان سال داریم که به محض دریافت مجوز و قطعی شدن، جزییات آن را اعلام خواهیم کرد.