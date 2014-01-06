رونمایی از ضریح ابراهیم بن مجاب(ع) در ایام میلاد نبی اکرم(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک گفت: ضریح ابراهیم بن مجاب(ع) همزمان با میلاد حضرت رسول(ص) و امام جعفر صادق(ع) با حضور مقام‌های ایرانی و عراقی و مسئولان حرم مطهر حسینی در اراک رونمایی خواهد شد.

وی ادامه داد: ساخت این ضریح مطهر به مساحت 17،55 متر مربع از سال گذشته و توسط هنرمندان از استان‌های مختلف کشور در شهر اراک آغاز شده بود و در مهر ماه سال جاری تکمیل شد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در مورد سایر مشخصات ضریح گفت: وزن کل ضریح مطهر حدود 6 تن است که شامل 9 پنجره و یک در است.جنس چوب آن از ساج است و با قطعات قلمزنی نقره و مس با آبکاری طلا پوشیده خواهد شد.وزن نقره مصرفی در این اثر یک‌هزار و 150کیلوگرم است.

پلارک درباره برنامه انتقال و نصب این ضریح گفت: پس از رونمایی و بازدید مردمی 10 روزه قطعات ضریح باز شده پس از بسته بندی به کربلا ارسال خواهد شد که پیش بینی ما برای نصب آن حدود یک ماه خواهد بود.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: قصد داریم همزمان با رونمایی از ضریح، از پرده مضجع مطهر ابا عبدالله الحسین(ع)که توسط بانوان اصفهانی تهیه و دوخته شده است نیز رونمایی کرده و تحویل مسئولان حرم مطهر سالار شهیدان دهیم.

امامزاده ابراهیم بن مجاب(ع) از نوادگان امام موسی‌بن‌جعفر(ع) و فرزند امام‌زاده محمد عابد(ع) است و مزار ایشان در رواق غربی حرم مطهر اباعبدالله الحسین(ع)، بخش زیارتی بانوان واقع شده است.