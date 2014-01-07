ورود مجلس به پرونده فساد در فوتبال موثر بوده/ باید برخورد جدی شود

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از بازی پرسپولیس با سپاهان و صحبت‌های علی دایی علیه محسن قهرمانی داور این مسابقه بود که بخش‌هایی از زوایای فساد و تبانی در فوتبال مشخص شد و کمیسیون اصل نود مجلس را مجاب کرد تا برای رسیدگی به این موضوع، وارد کار شود.

کمیسیون اصل نود با وجود گذشت چند ماه از این اتفاق، هنوز موضوعی را به صورت رسمی اعلام نکرده و در مرحله جمع آوری اطلاعات است. این کمیسیون هفته‌ای سه، چهار جلسه با مدیران و دست اندرکاران فوتبال برگزار می‌کند تا بتواند با به دست آوردن اسناد بیشتر، این پرونده را جمع کند.

مهدی تاج در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: ورود مجلسه به موضوع فساد و تبانی در فوتبال موثر بوده است مشروط بر اینکه قوه قضائیه ادعاهای مطرح شده را محکم و تا آخر پیگیری کند.

وی افزود: اگر با چند فرد مسئله دار در فوتبال برخورد جدی شود، بخشی از مشکلات خود به خود حل می‌شود. البته کمیسیون اصل نود در حال حاضر مشغول جمع آوری اطلاعات است و پس از بررسی همه جانبه، احکام خود را صادر می‌کند.