یازده ميليارد تومان اعتبار سفر رهبري براي نيروهاي مسلح خراسان شمالي تخصيص يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، سيدعلي اكبر پرويزي در نشست بررسي مصوبات سفر مقام معظم رهبري در حوزه نيروهاي مسلح خراسان شمالي كه با حضور نمایندگان نیروهای مسلح استان برگزار شد، اظهار كرد: رقم اعتباری مصوب در سفر رهبر معظم انقلاب در حوزه نیروهای مسلح 64 میلیارد تومان است که تاکنون 11 میلیارد تومان آن ابلاغ شده است.

وي گفت: با پیگیری های انجام شده در روزهای آینده، کل تعهدات دفتر مقام معظم رهبری برابر پروژه های نیروهای مسلح ابلاغ خواهد شد.

نماینده عالی دولت در استان اضافه كرد: نمایندگان نیروهای مسلح در استان از طریق وزارت دفاع و سازمان های مربوط پیگیری کنند تا تعهدات آنها نیز بموقع انجام شود.

پرویزی افزود: هر دو هفته یکبار معاونت برنامه ریزی استانداری از طریق دفتر رهبر معظم انقلاب پیگیری لازم در خصوص مصوبات سفر معظم له را صورت می دهد و نیروهای مسلح مشکلات خود در اجرای پروژه های مصوب سفر را باید برای رفع مشکل به استانداری منعکس کنند.

وی تاکید کرد: در حوزه اجرای طرح های کشاورزی و کشت و صنعت باید به دنبال پروژه هایی باشیم که به آب کمتری نیاز دارند.

نماینده ستاد کل نیروهای مسلح کشور نیز در این نشست گفت: معاونت بازرسی نیروهای مسلح مسوولیت پیگیری حسن اجرای مصوبات سفر رهبری را که مربوط به نیروهای مسلح است، بر عهده دارد.

سردار حسين میرصالحی افزود: از روند پیشرفت فیزیکی پروژه ها به طور مستمر گزارش تهیه و خدمت مقام معظم رهبری ارائه می شود.

وی گفت: تا کنون سه جلسه در خصوص مصوبات سفر پرخیر و برکت رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی، برای بررسی موانع مسیر اجرای پروژه ها و رفع آن برگزار شده است.