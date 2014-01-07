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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۱۹

توضیح ناشر آلبوم "دهاتی" درباره تجدید انتشار آن/ منع قانونی نداشت

توضیح ناشر آلبوم "دهاتی" درباره تجدید انتشار آن/ منع قانونی نداشت

مدیر موسسه تهیه آثار موسیقایی ایران گام گفت: آلبوم "دهاتی" از جمله آثار شادمهر عقیلی است که سال 78 با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تولید و روانه بازار موسیقی شده و انتشار مجدد منع قانونی نداشته است.

صدرالدین حسین‌خانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خبر تجدید چاپ آلبوم "دهاتی" اینگونه گفت: آلبوم موسیقایی "دهاتی" از جمله کارهای تولید شده شادمهر عقیلی در زمان حضورش در ایران است.  وی در آن زمان برای فعالیت در کشورمان مشکل قانونی نداشت و آثار دیگری چون آلبوم "مسافر" و "بهار من" نیز از جمله کارهای وی است که هم اکنون نیز در بازار موسیقی به فروش می‌رسد.

وی ادامه داد: وقتی مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تهیه، تولید و نشر آثار یک خواننده یا اثر موسیقایی صادر می شود تا زمانی که مرجع قضایی دستور رسمی مبنی بر توقف نشر و یا مواردی از این دست صادر نکند منعی برای انتشار و عرضه چند باره آن اثر موسیقایی با توجه به درخواست خریداران رسمی اثر وجود نخواهد داشت.

ناشر آلبوم دارای مجوز "دهاتی" تصریح کرد: در مجوزی که برای انتشار آلبوم "دهاتی" داریم هیچ قیدی مبنی بر تعداد مشخص شده محصول برای عرضه آن در بازار موسیقی وجود ندارد و ناشر این اختیار را دارد تا زمانی که مراجع قانونی تذکری به وی نداده اند نسبت به انتشار اثر اقدام کند.

براساس این گزارش آلبوم "دهاتی" به آهنگسازی و خوانندگی شادمهر عقیلی سال 78 با مجوز مرکز موسیقی وزارت ارشاد در بازار موسیقی منتشر شده است. این خواننده که چندین سال است از ایران خارج و به یکی از خوانندگان آن‌سوی مرزها با سبک و سیاق آنها تبدیل شده است.

این آلبوم که این روزها تجدید انتشار شده است، در سال‌های گذشته تجدید انتشار نشده بود.

 

کد مطلب 2209488

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