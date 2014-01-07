قصه امپراتور آزتک توجه اسپیلبرگ را جلب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، استیو زیلیان برای بازنویسی "مونته زوما" یکی از پروژه های افسانه ای هالیوود که استیون اسپیلبرگ آرزوی کارگردانی اش را دارد، انتخاب شده است.

پیش‌تولید ساخت "مونته زوما" اکنون به کمپانی دریم وورکز اسپیلبرگ سپرده شده و خاویر باردم بازیگر اسپانیایی نیز گفته است دوست دارد در نقش هرنان کورتس کاشف اسپانیایی و مردی که موجب سقوط امپراتوری آزتک شد، بازی کند.

دالتون ترومبو فیلمنامه نویسی که در سال های دهه 1950 در لیست سیاه هالیوود قرار گرفته بود، فیلمنامه "مونته زوما" را در دهه 1960 درباره رابطه بین کورتس و مونته زوما امپراتور آزتک نوشته بود. در آن زمان قرار بود کرک داگلاس که در "اسپارتاکوس" درخشیده بود، در این فیلم بازی کند.

این پروژه به دلایل مختلف به دست فراموشی سپرده شد تا حالا که کمپانی دریم وورکز اعلام کرده قصد دارد آن را به دست بگیرد.

اسپیلبرگ از زمانی که ساخت فیلم "روبوپوکالیپس" را سال پیش کنار گذاشت، به دنبال موضوع مناسبی برای کارگردانی است. او مدتی نسبت به ساخت "تک تیرانداز آمریکایی" با بازی بردلی کوپر علاقه نشان داد، اما بعد صرف نظرش را اعلام کرد و سرانجام کلینت ایستوود کارگردانی آن فیلم را پذیرفت و قرار است در سال جدید آن را جلوی دوربین ببرد.

اکنون کارگردانی پروژه جدید توسط اسپیلبرگ از آنجا محتمل به نظر می رسد که وی با زیلیان سابقه همکاری طولانی مدتی دارد و این دو با همکاری هم "فهرست شیندلر" را ساختند و در جوایز اسکار درخشیدند.

فیلم "محاکمه شیکاگو 7" نیز که استیون اسپیلبرگ از سال 2008 قصد داشت آن را بسازد، سرانجام چند ماه پیش اعلام شد بدون وی جلوی دوربین می رود و پل گرین گراس در آن پروژه جایگزین اسپیلبرگ شد.

اسپیلبرگ همواره دلمشغولی های زیادی دارد و اوایل سال نیز اعلام شده بود او قصد دارد موضوع بازی پرطرفدار "هیلو" را به صورت مجموعه تلویزیونی درآورد، اما از آن پروژه و روند جلو رفتن آن نیز دیگر خبری منتشر نشد.

اسپیلبرگ که در سال 2013 ریاست جشنواره کن را برعهده داشت، با آخرین فیلمش یعنی "لینکلن" در هشتاد و پنجمین دور جشنواره اسکار نامزد دریافت یازده جایزه شد. او برای فهرست شیندلر در سال 1993 و برای "نجات سرباز رایان" در سال 1998 جایزه اسکار را دریافت کرد.