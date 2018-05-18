به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، استیون اسپیلبرگ و لئوناردو دی‌کاپریو هر ۲ در حال مذاکره هستند تا در فیلمی زندگینامه‌ای درباره اولیس اس گرانت شرکت کنند.

خبر ساخت این فیلم سال پیش مطرح شده بود و دی‌کاپریو تهیه کنندگی آن را پذیرفته بود.

از این فیلم با عنوان «گرانت» یاد می‌شود که شخصیت اصلی فیلم و رهبری نظامی بود که در زمان آبراهام لینکلن نقشی مهم در جنگ‌های داخلی آمریکا داشت. لینکلن برده‌داری را از میان برد و تلاش زیادی برای نابود کردن گروه نژادپرست کوکلوس کلان کرد.

دیوید جیمز کلی فیلمنامه اقتباسی این فیلم را می‌نویسد.

اسپیلبرگ هشتمین نامزدی کارگردانی اسکار را برای ساخت فیلم «لینکلن» در سال ۲۰۱۳ با بازی دنیل دی لوییس دریافت کرد. دی لوییس با ایفای این نقش سومین اسکار بازیگری خود را کسب کرد.

اسپیلبرگ در عین حال یک تجربه مشترک از همکاری با دی‌کاپریو دارد که با فیلم «اگه می‌تونی منو بگیر» در سال ۲۰۰۲ رقم خورد.

دی کاپریو قرار است به زودی در فیلم کوئنتین تارانتینو با عنوان «روزی روزگاری در هالیوود» جلوی دوربین برود.

در عین حال اسپیلبرگ با کمپانی خودش امبلین انترتینمنت و با همکاری کمپانی برادران وارنر در حال تولید فیلمی ماجراجویی با عنوان «شاهین سیاه» هستند که احتمال کارگردانی اسپیلبرگ برای آن هم مطرح است.

جدیدترین فیلم اسپیلبرگ «پست» و «بازیکن شماره یک آماده» بود. او در حال آماده شدن برای ساخت فیلم پنجم «ایندیانا جونز» و پس از آن «داستان وست ساید» است.