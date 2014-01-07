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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۳۹

تاکید مسئولان دربندسر برای بسته ماندن جاده شمشک به ديزين!

تاکید مسئولان دربندسر برای بسته ماندن جاده شمشک به ديزين!

مدت‌هاست که جاده شمشک به دیزین بسته است و با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، شورای شهر شمشک و دربندسر مانع از بازشدن این جاده شده‌اند. همین موضوع انتقاد و گلایه مدير داخلي پيست اسكی ديزين را به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی سولقانی در این زمینه اظهارداشت: مدت‌هاست كه پيگيری‎های همه جانبه برای بازگشايی جاده بالا با مسئولان مربوطه انجام داده‌ايم اما با وجود همه پيگيری‌هايی كه در حال انجام است، شورای شهر شمشک و دربندسر تمام توانش را بكار بسته تا جاده شمشک به ديزين باز نشود!

وی افزود: مسئولان دربندسر با صراحت تمام اعلام كردند چون امسال در اين پيست خيلی هزينه كرده‌ايم و وام گرفتيم، بايد بتوانيم وام‌ها را پرداخت كرده و هزينه‌ها را جبران كنيم به همین دلیل جاده بالا بايد بسته بماند. 

مدير داخلی پيست اسكی ديزين تصریح کرد: با توافقاتی كه با مسئولان مربوطه صورت گرفت، قرار بود عمليات برفكوبی را از ابتدای هفته گذشته آغاز كنيم اما مسئولان شورای شهر شمشک و دربندسر با كارشكنی‌های بسيار، باز هم مانع اين كار شدند.

سولقانی در پايان تاکید کرد: با همه اين اقدامات نا به جا، شركت بهره بردار پيست ديزين هيچگاه كوتاه نخواهد آمد و از هيچ كوششی برای باز شدن جاده شمشک به ديزين دريغ نمی‌كند. اميدوار هستيم با كمک اداره راه و پليس راهنمايی و رانندگی بتواينم جاده بالا را باز کنیم. 
 

کد مطلب 2209638

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