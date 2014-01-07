تاکید مسئولان دربندسر برای بسته ماندن جاده شمشک به ديزين!

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی سولقانی در این زمینه اظهارداشت: مدت‌هاست كه پيگيری‎های همه جانبه برای بازگشايی جاده بالا با مسئولان مربوطه انجام داده‌ايم اما با وجود همه پيگيری‌هايی كه در حال انجام است، شورای شهر شمشک و دربندسر تمام توانش را بكار بسته تا جاده شمشک به ديزين باز نشود!

وی افزود: مسئولان دربندسر با صراحت تمام اعلام كردند چون امسال در اين پيست خيلی هزينه كرده‌ايم و وام گرفتيم، بايد بتوانيم وام‌ها را پرداخت كرده و هزينه‌ها را جبران كنيم به همین دلیل جاده بالا بايد بسته بماند.

مدير داخلی پيست اسكی ديزين تصریح کرد: با توافقاتی كه با مسئولان مربوطه صورت گرفت، قرار بود عمليات برفكوبی را از ابتدای هفته گذشته آغاز كنيم اما مسئولان شورای شهر شمشک و دربندسر با كارشكنی‌های بسيار، باز هم مانع اين كار شدند.

سولقانی در پايان تاکید کرد: با همه اين اقدامات نا به جا، شركت بهره بردار پيست ديزين هيچگاه كوتاه نخواهد آمد و از هيچ كوششی برای باز شدن جاده شمشک به ديزين دريغ نمی‌كند. اميدوار هستيم با كمک اداره راه و پليس راهنمايی و رانندگی بتواينم جاده بالا را باز کنیم.

