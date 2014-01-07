به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نیلی امروز در سومین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید گفت: مروری بر مشاهدات بازار ارز در طول سال 91 تاکنون نشان می دهد که شرایط این بازار خاص است، و عواملی در این بازار تاثیر گذار است و افزایش متواتر جهش نرخ ارز باعث کاهش ارزش پول ملی شد که بدنبال آن ارزش پول کشورمان طی در یک دوره کوتاه به یک سوم رسید و البته باید گفت در این مورد عوامل داخلی و خارجی دخالت داشتند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با ارائه گزارشی از بررسی های خود در مورد بازار ارز طی سال های گذشته اظهار داشت: تک نرخی کردن ارز هم اکنون امکانپذیر نیست و به همین دلیل توصیه می شود بازار ارز غیر رسمی به بازار آزاد تبدیل شود. پس از یکسان سازی نرخ ارز در سال 81 مجددا با بازار موازی رو به رو شدیم و در این زمان نظام یکسان سازی نرخ ارز و نرخ برابری ارز برداشته شد.

وی با اشاره به آغاز روند نزولی نرخ ارز در بازار آزاد از تابستان سال جاری تصریح کرد: یکی از اتفاقات مهم در بازار ارز مربوط به موضع گیری بانک مرکزی در مورد نرخ دلار بود، چرا که برای اولین بار بانک مرکزی موضع صریحی برای نرخ ارز گرفت که این موضع از مواضع بانک مرکزی در سال های قبل متفاوت بود.

نیلی با اعلام اینکه بانک مرکزی در سال جاری رسما اعلام کرد که از کاهش نرخ ارز استقبال نمی کند، به وضعیت نرخ ارز در سال های دهه 80 اشاره کرد و گفت: مراجعه به سال های دهه 80 نشان می دهد که نرخ ارز واقعی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، چرا که در آن زمان وضعیت درآمدهای نفتی خوب بود و همین امر باعث افزایش سطح عمومی درآمدها در کشور شد.

کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه ادامه داد: از زمستان سال 90 تا بهار 92 دوره دیگری بازار ارز آغاز شد، چرا که بعد از اعلام اعمال تحریم های جدید علیه بانک مرکزی و نفت ایران موجب شد که محدودیت ارزی در بازار به وجود بیاید و به دنبال این امر انتظار در بازار بالا رفت و فاصله تعدیل نرخ ارز در دهه 80 پر شد.

وی با بیان اینکه بعد از افزایش نرخ ارز طی دو سال گذشته، شرایطی که طی سال های دهه 80 ایجاد شده بود رفع شد، تصریح کرد: از زمستان سال 90 بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی منفی شد، بنابراین افزایش تقاضای غیر رسمی و کاهش تقاضای تجاری را داشتیم. پس از آن طی ماه های اخیر انتظارات بازار کاهش یافت، امسال پیش بینی تمام بخش های اقتصادی بر این است که رشد اقتصادی به منفی یک درصد تا صفر درصد خواهد رسید.

نیلی ضمن اشاره به اینکه تقاضای ناشی از فعالیت های اقتصادی کنترل شده است، افزود: آمارهای اقتصادی حاکی از کاهش نرخ تورم ماهانه از خرداد امسال است که این روال برای ما بسیار خوشبینانه است، چرا که برای ما مهمتر از تورم سالانه تورم ماهانه است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه، هم اکنون تقاضای تجاری و سوداگری در بازار کاهش یافته است تصریح کرد: ثبات ایجاد شده در بازار ارز طی ماه های اخیر به خاطر رکود اقتصادی و انتظارات بازار از آینده است، چرا که فعالان اقتصادی برآورد کاهش محدودیت های بین المللی را دارند.

وی با اشاره به ایجاد بازار موازی در دهه های 60، 70 و دو سال اخیر اظهار داشت: در دهه 80 نظام یکسان نرخ برابری ارز انجام شد، اما در دهه 60 نرخ ارز رسمی و بازار موازی غیر مجاز وجود داشت و در آن زمان بازاری برای یک ارز با دو نرخ وجود داشت. در دهه 70 بازار چند نرخی به وجود آمد، اما در آن دهه بازارهای دیگر غیر مجاز نبودند، بلکه بازار آزاد بود، چرا که در آن زمان می شد با مراجعه به بانک ارز آزاد خریداری کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون شرایط به گونه ای است که 2 بازار متفاوت با ارز متفاوت داریم افزود: ارز اتاق مبادله ای نمی تواند دارای نرخ مشترکی با نرخ ارز صرافی باشد، چرا که ارز مبادله ای محدودیت های زیادی دارد، اما ارز صرافی ها این محدودیت ها را ندارد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گفت: تحریم مهمترین متغییری را که تحت تاثیر قرار می دهد، نرخ ارز است، کانون اصلی تحریم ها نرخ ارز است، البته در نرخ ارز هم رکورد، تورم و شرایط بین المللی تاثیر می گذارد.

وی با بیان اینکه، طی ماه های اخیر تورم با تدبیر مسئولان به راحتی کاهش یافت، گفت: به نظر می رسد مسئولان مربوطه بتوانند تورم را تا 15 الی 20 درصد کاهش دهند، اما بعد از آن کاهش نرخ تورم به راحتی امکان پذیر نخواهد بود.

نیلی با اشاره به اینکه هم اکنون در دولت اجماع خوبی برای کنترل تورم ایجاد شده است، ادامه داد: تنها دوره ای است که مشاهده می کنم رئیس دولت توجه جدی بر کاهش پایه پولی دارد و در این امر البته بانک مرکزی هم با وی همکاری های لازم را دارد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه، تورم تقریبا ارتباط زیادی با تحریم ها ندارد، گفت: رکود بی تاثیر با تحریم نیست، چرا که منفی شدن GDP به خاطر تحریم هاست، اما بی انظباطی های مالی و پولی تاثیر بسیاری در عمیق شدن رکود دارند.

وی همچنین از راه اندازی رصد خانه اقتصادی برای رصد بازارهای مالی و آمارهای اقتصادی در کوتاه مدت خبر داد و با تاکید بر اینکه، به دلیل غیر قابل تبدیل بودن نرخ ارز حاصل از صادرات نفتی فعلا امکان یکسان سازی نرخ ارز وجود ندارد، تصریح کرد: اگر نرخ دلار را 2650 تومان در نظر گرفته شد به این خاطر بود که می خواستیم این نرخ نزدیک به بازار آزاد باشد.

وی ادامه داد: اگر مسیر بودجه 93 اعمال شود، گام موثری در جهت نزدیک کردن نرخ ارز برداشته می شود، در عین حال باید سیاست های خروج از رکود تعیین و سریعتر اعلام شود. اگر قیمت انرژی اصلاح شود، می توانیم گامی موثر در جهت خروج از رکود برداریم، در عین حال که سیاست های ضد تورمی تاثیری در کنترل پایه پولی خواهد داشت.