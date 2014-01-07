مردم داری و صفات پهلوانی دلایل ماندگاری جهان پهلوان تختی است

محمد حسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جهان پهلوان تختی یکی از اسطوره های بی بدیل ورزش کشور به شمار می رود و یاد و نامش برای همیشه میان مردم باقی خواهد ماند.

وی همچنین به دلایل محبوبیت جهان پهلوان تختی میان مردم اشاره کرد و گفت: مردم داری وی و کمک به نیازمندان جامعه از جمله این دلایل بود که مرحوم تختی را به یک جهان پهلوان راستین تبدیل کرد.

محبی یادآور شد: خوی و منش پهلوانانه مرحوم تختی زبانزد خاص و عام بود و ایشان هرگز حاضر نشد برای کسب مدال به اقدام ناجوانمردانه ای روی بیاورد.

رئیس هیات کشتی کرمانشاه در ادامه دستگیری از نیازمندان و فقرا را یکی از خصایص برجسته جهان پهلوان تختی ذکر کرد و اظهار داشت: همین روحیه و منش پهلوانانه بود که از وی یک اسطوره به تمام معنا ساخت و سبب شد تا آن هایی هم که ایشان را ندیده بودند عاشق و شیفته رفتار و منش های انسانی وی شوند.

محبی افزود: مرحوم تختی با مردم و در میان آن ها زندگی کرد و با وجود افتخارات فراوان هرگز خود را جدا از آن ها نمی دانست.

وی یادآور شد: با وجود اینکه خیلی از کشتی گیران از جهان پهلوان تختی مدال های بیشتری کسب کردند اما هرگز به محبوبیت وی نرسیدند که این همه ریشه در همان مردم داری جهان پهلوان دارد.

محبی در پایان گفت: برای بزرگداشت یاد و نام جهان پهلوان تختی در خلال برگزاری مسابقات کشتی قهرمانی جوانان کشور که از فردا در کرمانشاه آغاز می شود مراسم ویژه ای برگزار می گردد.