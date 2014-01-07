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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۱۷

توکلی بینا خبر داد:

پیشرفت 53 درصدی پروژه تصفیه خانه فاضلاب قم/ انجام 29 پروژه در 37 روستا

پیشرفت 53 درصدی پروژه تصفیه خانه فاضلاب قم/ انجام 29 پروژه در 37 روستا

قم - برگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم از پیشرفت 53 درصدی پروژه تصفیه خانه فاضلاب استان قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید توکلی بینا قبل از ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی که در شرکت آبفای قم برگزار شد، اظهار داشت: تصفیه خانه جامع فاضلاب با ظرفیت 250 هزار متر 53 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در دو ماه گذشته شبکه‌های فرعی فاضلاب در بخش نیروگاه قم کار اجرایی آن آغاز شده و تا دو سال آینده در بخش شبکه‌های فرعی به اتمام می‌رسد.

وی با بیان این که این پروژه یکی از پیشرفته ترین تصفیه خانه فاضلاب در کشور است، اضافه کرد: استاندار قم حمایت‌های خوبی از این پروژه داشته است و تا پایان اجرای این طرح 300 میلیارد تومان از بانک توسعه اسلامی دریافت می‌کنیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم عنوان کرد: از ابتدای سال 110 کیلومتر شبکه آبرسانی شهری، توسعه در شبکه‌های آب و فاضلاب و انتقال آب انجام شده است و این عمل نسبت به بودجه آن 105 درصد بیشتر تحقق یافته است.

وی افزود: مخازن به حجم 40 هزار مکعب در مهر یک و دو پردیسان طی روزهای آینده با حضور مسئولان استانی و ملی به بهره برداری می‌رسد، این مخزن در تامین آب پردیسان مهر و شهرک پردیسان و در ذخیره استراتژیک آب قم نقش دارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم ابراز داشت: برای بخش مسکن مهر 160 کیلومتر آب و فاضلاب و 40 کیلومتر مخزن طراحی کرده و همچنین 86 کیلومتر شبکه آب و فاضلاب در این بخش طراحی شده است.

وی عنوان کرد: سامانه جدید نرم افزار خدمات مشترکین از ابتدای سال راه اندازی شده است و تاکنون 53 هزار ثبت درخواست داشته ایم و 12 هزار فقره انشعاب فاضلاب انجام گرفته است.

نصب 200 کنتور آب هوشمند برای مشترکین پرمصرف

توکلی بینا ادامه داد: 200 کنتور هوشمند برای مشترکین پر مصرف آب استان قم نصب شده است و پنج هزار و 100 مورد تعویض کنتور آب صورت گرفته و 122 هزار فقره حوادث انشعاب و شبکه آب و فاضلاب توسط بخش حوادث رفع شده است.

انجام 56 آزمون بهداشتی

مدیر عامل شرکت آبفای قم با اشاره به کنترل بهداشتی مشترکین عنوان کرد: 56 هزار آزمون و آزمایش فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و کلر سنجی انجام شده است تا آب سالم و بهداشتی شود.

وی عنوان کرد: طی 25 روز آب استان به صورت یکنواخت تقریبا شیرین بوده است و فعالیت در چهار شهر جدید قنوات، کهک، دستجرد و سلفچگان آغاز شده و کل شبکه آبرسانی فردو اصلاح و تعویض شده است.

تولید 88 میلیون متر مکعب آب در سال جاری

توکلی بینا تصریح کرد: 88 میلیون متر مکعب آب طی سال جاری در قم تولید شده است و مصرف آب امسال نسبت به سال گذشته 8 درصد رشد داشته است و 77 درصد آب شهر از سد کوچری تامین شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به این که به این که 120 فقره چاه و چشمه در روستاهای استان وجود دارد، ابراز کرد: 28 هزار فقره انشعاب آب به 154 روستای استان انجام شده است.

وی با بیان این که قیمت فروش آب از قیمت تمام شده آن بسیار کم تر است، یادآور شد: تا پایان سال 91 حدود 92 و هفت دهم درصد زیان انباشته داشته‌ایم و به دلیل تغییرات نرخ ارز، با ایجاد هدفمندی نیز کاری پیش نرفت.

افزایش سه برابری قیمت آب نسبت به سال گذشته

مدیر عامل آبفای قم اضافه کرد: در سال 92 قیمت آب که از شرکت آب منطقه دریافت کرده ایم نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش داشته است.

احداث سومین تصفیه خانه آب

وی یادآور شد: کلنگ احداث سومین تصفیه خانه با اعتبار 2 میلیارد و 500 میلیون تومان طی روزهای آینده در استان قم به زمین زده می‌شود و پیش بینی می‌شود تا 6 ماه آینده به بهره برداری برسد.

افتتاح شبکه آبرسانی بخش دوم آب شیرین تا 9 ماه آینده

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم ادامه داد: پروژه شبکه آبرسانی به عنوان شبکه استراتژیک در بخش دوم تامین آب شیرین قم طی 9 ماه آینده افتتاح می‌شود.

وی با بیان این که این پروژه به عنوان الگویی برای کشورهای کم آب مطرح شده است، عنوان کرد: آزمایشگاه این شبکه جزو معدود آزمایشگاه های استان است و برنامه اصلاح آب شیرین و بهسازی برداشت آب از ماه آینده انجام می شود.

توکلی بینا با بیان این که طرح جامع آب شیرین در دست کار است، افزود: 29 طرح در 37 روستا در استان قم در حال انجام است که اعتبار آن یازده میلیارد و 500 میلیون تومان است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم عنوان کرد: پیش بینی شده است که تا پایان سال مالی این پروژه ها به بهره برداری برسد.

وی بیان کرد: تحویل کارگاه پروژه آبرسانی به کهک انجام شده و از فردا کار اجرایی آن آغاز می شود و در تابستان سال آینده بخش کهک و روستای ونارج از آب سد کوچری بهره مند می شوند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم افزود: در منطقه ویژه سلفچگان و بخش صنعتی آن اصلاح شبکه های آبرسانی طی روزهای آینده انجام می‌شود و این عمل می تواند تاثیر خوبی در بخش صنعت داشته باشد.

کد مطلب 2209801

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