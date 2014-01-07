پیشرفت 53 درصدی پروژه تصفیه خانه فاضلاب قم/ انجام 29 پروژه در 37 روستا

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید توکلی بینا قبل از ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی که در شرکت آبفای قم برگزار شد، اظهار داشت: تصفیه خانه جامع فاضلاب با ظرفیت 250 هزار متر 53 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در دو ماه گذشته شبکه‌های فرعی فاضلاب در بخش نیروگاه قم کار اجرایی آن آغاز شده و تا دو سال آینده در بخش شبکه‌های فرعی به اتمام می‌رسد.

وی با بیان این که این پروژه یکی از پیشرفته ترین تصفیه خانه فاضلاب در کشور است، اضافه کرد: استاندار قم حمایت‌های خوبی از این پروژه داشته است و تا پایان اجرای این طرح 300 میلیارد تومان از بانک توسعه اسلامی دریافت می‌کنیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم عنوان کرد: از ابتدای سال 110 کیلومتر شبکه آبرسانی شهری، توسعه در شبکه‌های آب و فاضلاب و انتقال آب انجام شده است و این عمل نسبت به بودجه آن 105 درصد بیشتر تحقق یافته است.

وی افزود: مخازن به حجم 40 هزار مکعب در مهر یک و دو پردیسان طی روزهای آینده با حضور مسئولان استانی و ملی به بهره برداری می‌رسد، این مخزن در تامین آب پردیسان مهر و شهرک پردیسان و در ذخیره استراتژیک آب قم نقش دارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم ابراز داشت: برای بخش مسکن مهر 160 کیلومتر آب و فاضلاب و 40 کیلومتر مخزن طراحی کرده و همچنین 86 کیلومتر شبکه آب و فاضلاب در این بخش طراحی شده است.

وی عنوان کرد: سامانه جدید نرم افزار خدمات مشترکین از ابتدای سال راه اندازی شده است و تاکنون 53 هزار ثبت درخواست داشته ایم و 12 هزار فقره انشعاب فاضلاب انجام گرفته است.

نصب 200 کنتور آب هوشمند برای مشترکین پرمصرف

توکلی بینا ادامه داد: 200 کنتور هوشمند برای مشترکین پر مصرف آب استان قم نصب شده است و پنج هزار و 100 مورد تعویض کنتور آب صورت گرفته و 122 هزار فقره حوادث انشعاب و شبکه آب و فاضلاب توسط بخش حوادث رفع شده است.

انجام 56 آزمون بهداشتی

مدیر عامل شرکت آبفای قم با اشاره به کنترل بهداشتی مشترکین عنوان کرد: 56 هزار آزمون و آزمایش فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و کلر سنجی انجام شده است تا آب سالم و بهداشتی شود.

وی عنوان کرد: طی 25 روز آب استان به صورت یکنواخت تقریبا شیرین بوده است و فعالیت در چهار شهر جدید قنوات، کهک، دستجرد و سلفچگان آغاز شده و کل شبکه آبرسانی فردو اصلاح و تعویض شده است.

تولید 88 میلیون متر مکعب آب در سال جاری

توکلی بینا تصریح کرد: 88 میلیون متر مکعب آب طی سال جاری در قم تولید شده است و مصرف آب امسال نسبت به سال گذشته 8 درصد رشد داشته است و 77 درصد آب شهر از سد کوچری تامین شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به این که به این که 120 فقره چاه و چشمه در روستاهای استان وجود دارد، ابراز کرد: 28 هزار فقره انشعاب آب به 154 روستای استان انجام شده است.

وی با بیان این که قیمت فروش آب از قیمت تمام شده آن بسیار کم تر است، یادآور شد: تا پایان سال 91 حدود 92 و هفت دهم درصد زیان انباشته داشته‌ایم و به دلیل تغییرات نرخ ارز، با ایجاد هدفمندی نیز کاری پیش نرفت.

افزایش سه برابری قیمت آب نسبت به سال گذشته

مدیر عامل آبفای قم اضافه کرد: در سال 92 قیمت آب که از شرکت آب منطقه دریافت کرده ایم نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش داشته است.

احداث سومین تصفیه خانه آب

وی یادآور شد: کلنگ احداث سومین تصفیه خانه با اعتبار 2 میلیارد و 500 میلیون تومان طی روزهای آینده در استان قم به زمین زده می‌شود و پیش بینی می‌شود تا 6 ماه آینده به بهره برداری برسد.

افتتاح شبکه آبرسانی بخش دوم آب شیرین تا 9 ماه آینده

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم ادامه داد: پروژه شبکه آبرسانی به عنوان شبکه استراتژیک در بخش دوم تامین آب شیرین قم طی 9 ماه آینده افتتاح می‌شود.

وی با بیان این که این پروژه به عنوان الگویی برای کشورهای کم آب مطرح شده است، عنوان کرد: آزمایشگاه این شبکه جزو معدود آزمایشگاه های استان است و برنامه اصلاح آب شیرین و بهسازی برداشت آب از ماه آینده انجام می شود.

توکلی بینا با بیان این که طرح جامع آب شیرین در دست کار است، افزود: 29 طرح در 37 روستا در استان قم در حال انجام است که اعتبار آن یازده میلیارد و 500 میلیون تومان است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم عنوان کرد: پیش بینی شده است که تا پایان سال مالی این پروژه ها به بهره برداری برسد.

وی بیان کرد: تحویل کارگاه پروژه آبرسانی به کهک انجام شده و از فردا کار اجرایی آن آغاز می شود و در تابستان سال آینده بخش کهک و روستای ونارج از آب سد کوچری بهره مند می شوند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم افزود: در منطقه ویژه سلفچگان و بخش صنعتی آن اصلاح شبکه های آبرسانی طی روزهای آینده انجام می‌شود و این عمل می تواند تاثیر خوبی در بخش صنعت داشته باشد.