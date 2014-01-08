بی آبی در مجاورت سد نیمه کاره/ مشکل آب آشامیدنی ایوان نیازمند پیگیری ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ایوان با جمعیت 70 هزار نفری خود یکی از مناطق در حال توسعه استان است که با وجود ظرفیتهای مناسب در بخش کشاورزی، باغداری و گردشگری و..هنوز در مسیر توسعه قرار نگرفته است.

قرار گرفتن این شهرستان در بین کوه های مانشت و بانکول باعث شده چشم اندازهای بسیار خوبی در این شهرستان شکل بگیرد که برای گردشگران می تواند بسیار جذاب باشد.

شهرستان ایوان دارای توانمندیهای بسیار زیادی در بخش گردشگری است و قرار گرفتن آثار تاریخی و طبیعی مثل طاق شیرین و فرهاد، آتشکده سیاهگل، رودخانه کنگیر، طبیعت زیبای خوران و..باعث شده این شهرستان قطب گردشگری استان باشد.

اکثر مردم شهرستان در حال حاضر در کارهای خدماتی، کشاورزی، دامداری و..مشغول به فعالیت هستند و این طریق زندگی خود را می گذرانند هرچند در این بین مشکلاتی در شهرستان نیز وجود دارد.

عدم سرمایه گذاری در بخشهای مختلف شهرستان

شهرستان به عنوان یکی از قطبهای باغداری در استان ایلام شناخته می شود و ظرفیتهای خوبی در این شهرستان در زمینه کشت باغات وجود دارد که متاسفانه از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است و نیازمند سرمایه گذاری است.

مشکلات این شهرستان علاوه بر عدم سرمایه گذاری در ظرفیتهای شهرستان شامل کمبود آبرسانی و زیرساختهای لازم در بخش کشاورزی است.

کمبود آشامیدنی در مناطق مختلف شهرستان در سالهای اخیر باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای مردم شهرستان شده است که در سالهای اخیر اقدامات فراوانی جهت این مشکل صورت گرفته اما کافی نبوده است.

یکی از طرحهایی که در ماه های گذشته در شهرستان کلنگ زنی شده طرح تصفیه خانه فاضلاب شهرستان ایوان بوده که قرار است در زمان 36 ماه بهره برداری برسد.

علاوه بر این مشکلات زیرساختی، نبود سرمایه گذاری در طرحهای صنعتی شهرستان از دیگر مشکلات شهرستان است که باعث شده در این شهرستان طرحهای اشتغالزایی بزرگ کمتر در شهرستان مشاهده شود.

یکی از دیگر از مشکلات شهرستان ایوان نبود راه ارتباطی مناسب و حاده خیز بودن مسیرهای ارتباطی شهرستان است هرچند در این بین طرحهایی مثل تونل قلاجه در شهرستان در حال احداث است ولی اجرای کامل طرح نیازمند اعتبار و توجه ویژه مسئولان است.

یکی از مشکلات شهرستان ابوان ساخت سد کنگیر بعد از 15 سال که این هنوز 70 درصد پیشرفت دارد و متاسفانه در سالهای اخیر مسئولان نسبت به این طرح بسیار بی توجه بوده اند.

مشکلت بیکاری از دیگر معضلات شهرستان ایوان است که در این زمینه طرحهای مناسبی در جهت اشتغال در شهرستان اجرا نشده است.

پیگیری اجرای طرحهای عمرانی شهرستان ایوان

استاندار ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهرستان ایوان توسط مسئولان محلی و استانی پیگیری می شود.

محمدرضا مروارید افزود: توسعه بخش کشاورزی و بهره برداری از واحدهای صنعتی نقش مهمی در ایجاد تحول اقتصادی و توسعه این شهرستان و ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار دارد.

وی اضافه کرد: چندین طرح عمرانی بزرگ و کوچک در شهرستان به علت کمبود اعتبار در این شهرستان نیمه کاره مانده است که یکی از مهمترین این طرح ها سد کنگیر است.

این مسئول اظهار داشت: با بهره برداری از سد کنگیر بخش عمده ای از مشکلات کشاورزی و آب آشامیدنی شهرستان مرتفع می شود.

مروارید ادامه داد: رسیدگی به وضعیت خدمات شهری ایوان و افزایش اعتبارات شهرداری این شهر، استفاده از درآمدهای معادن ایوان به ویژه معدن ویتامین، طرح چهار بانده کردن محور روستای سراب به ایوان، اجرای طرح اشتغالزایی با توجه به استعدادهای فراوان علمی و انسانی شهرستان ایوان، توسعه وا فزایش شهرک صنعتی در ایوان از جمله خواسته ها و مطالبات مردم این شهرستان است.

فرماندار ایوان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به طرح های نیمه کاره عمرانی در شهرستان ایوان اشاره کرد و گفت: برای اجرای طرح گاز رسانی به شهرها و روستاهای این شهرستان حدود 24 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

مجید بیگلریان به سد کنگیر اشاره کرد و افزود: در 15 سال اجرای این سد، هم اکنون پیشرفت فیزیکی آن به 70 درصد رسیده است.

با این اوصاف وضعیت شهرستان ایوان باید منتظر توجه دولت و مسئولان بود که طرحهای نیمه کاره و پروژه نیمه تمام شهرستان نکمیل شوند.

شهرستان ایوان بدون شک با داشتن استعدادهای بی نظیر می تواند در آینده قطب فرهنگی، گردشگری و صنعتی استان ایلام باشد.

بدون شک توسعه هر منطقه نیازمند همکاری مسئولان و مردم دارد و خود اهالی شهرستان نیز باید به منظور توسعه شهرستان سرمایه گذاری کنند.