اسامی داوران هفته بیست و دوم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران قضاوت کننده در هفته بیست و دوم لیگ برتر از سوی کمیته داوران اعلام شد که بر این اساس شاهین حاج بابایی دیدار استقلال تهران با استقلال صنعتی و همچنین یدالله جهانبازی دیدار فولاد خوزستان با پرسپولیس را قضاوت خواهد کرد. علیرضا فغانی هم به عنوان داور دیدار سایپا با تراکتورسازی تبریز انتخاب شده است. اسامی کامل داوران به شرح زیر است:

پنجشنبه 92/10/19

* نفت - ذوب آهن، دستگردی تهران؛ ساعت 14:30

داور: سعید مظفری زاده کمک‌ها: بابک داوری – یعقوب سخندان داور چهارم: حسن اکرمی ناظر: حسین عسگری

شنبه 92/10/21

* سپاهان اصفهان – داماش گیلان، فولاد شهر اصفهان؛ ساعت 14:30

داور: محمدرضا اکبریان – رضا سخندان – حسن یوسفی – محمدرضا فغانی ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* فجر شهید سپاسی – صبای قم، حافظیه شیراز؛ ساعت 14:30

داور: جمشید دانش مهر کمک‌ها: سعید زارع – علیرضا ایلدروم داور چهارم: سیدرضا مهدوی ناظر: داود رفعتی

* ملوان انزلی – مس کرمان، تختی انزلی؛ ساعت 14:30

داور: رسول رهبرفام کمک‌ها: رحیم شاهین – ایوب غلامزاده داور چهارم: رضا عادل ناظر: مسعود عنایت

* گسترش فولاد – راه آهن، اختصاصی گسترش تبریز؛ ساعت 14:30

داور: احمد صالحی کمک‌ها: علی میرزابیگی – حمیدرضا رحیمی داور چهارم: وحید کاظمی ناظر: علیرضا یزدانی

* سایپا – تراکتورسازی؛ انقلاب کرج، ساعت 14:30

داور: علیرضا فغانی کمک‌ها: حسن کامرانی فر – حمید کنعانی داور چهارم: امید سعیدفر ناظر: فریدون اصفهانیان

* فولاد خوزستان – پرسپولیس؛ غدیر اهواز، ساعت 14:30

داور: یداله جهانبازی کمک‌ها: محمدرضا منصوری – تورج عیوض محمدی داور چهارم: امیرحسین فتاحی ناظر: اسماعیل صفیری

* استقلال تهران – استقلال خوزستان؛ آزادی تهران، ساعت 16:40

داور: شاهین حاج بابایی کمک‌ها: محمدرضا امینی – مهدی الوندی داور چهارم: حمید حاج ملک ناظر: حاتم بک پور