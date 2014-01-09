بروكراسي اداري روند سرمايه گذاري در خراسان شمالي را كند كرده است

قاسم جعفري در گفتگو با خبرنگار مهر، يكي از بزرگترين مشكلات موجود در خراسان شمالي را تخصيص نيافتن تسهيلات در نظر گرفته شده براي بخش هاي مختلف استان ذكر و اظهار كرد: با وجود اين كه در سفر مقام معظم رهبري و سفرهاي هيئت دولت هاي نهم و دهم به خراسان شمالي، تسهيلات قابل توجهي براي هزينه در بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات اين استان به تصويب رسيد اما روند اجرايي نامناسب براي اعطاي اين تسهيلات سبب شده تا مقادير قابل توجهي از آنها به دست متقاضيان نرسد.

وي اضافه كرد: رويه اجرايي بسيار ضعيف براي پرداخت تسهيلات در كنار بروكراسي اداري و مشكلات مديريتي در خراسان شمالي سبب شده تا روند سرمايه گذاري در استان ضعيف باشد.

جعفري عنوان كرد: سرمايه گذاري كه براي گرفتن يك مجوز مجبور به دريافت ده ها امضا و موافقت نامه از مسئولان و دستگاه هاي مختلف مي شود، مشخص است كه بعد از مدتي از پيگيري سرمايه گذاري در استان خسته شده و سرمايه خود را از خراسان شمالي خارج مي كند.

نماينده مردم شهرستان هاي بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: البته در سال هاي اخير زحمات قابل توجهي براي رفع اين مشكلات و بهبود سرمايه گذاري در استان كشيده شده اما هنوز هم اخلاق و رويه نامناسب اداري يكي از مهمترين دلايل كمبود سرمايه گذاري در خراسان شمالي به شمار مي رود.

به گفته جعفري به عنوان مثال در بخش كشاوري تسهيلات مناسبي براي اين استان در نظر گرفته شده اما با اين وجود شرايطي براي اعطاي اين تسهيلات منظور شده كه عملا دريافت تسهيلات از سوي متقاضيان دشوار و در برخي مواقع غيرممكن مي شود.

او اظهار داشت: با وجود اين كه پذیرش اراضی کشاورزی به عنوان وثيقه برای دریافت تسهیلات از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده ولي در خراسان شمالي ديده مي شود كه بانكي براي سرمايه گذاري بر روي يك زمين كشاورزي 300 ميليون تومان تسهيلات اعطا مي كند اما حاضر نيست همان زمين را به عنوان وثيقه قبول كند.

جعفري اضافه كرد: اين گونه است كه با وجود اختصاص اعتبار براي تسهيلات، افراد چنداني موفق به استفاده از اين تسهيلات نمي شوند و اعتبار برگشت مي خورد.