دیدار عراقچی و اشمید آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان که صبح امروز در رأس هیأتی به منظور دیدار با هلگا اشمید وارد ژنو شده است هم اکنون در حال گفتگو با هلگا اشمید ، معاون کاترین اشتون است.

طبق اعلام قبلی برخی منابع ممکن است وندی شرمن نماینده دیپلماتیک آمریکا در مذاکرات هسته‌ای که هم اکنون در ژنو به سر می برد، ممکن است در این جلسه حضور داشته باشد.

حمید بعیدی نژاد، رئیس تیم کارشناسی هسته ای کشورمان نیز در این سفر عراقچی را همراهی می کند.

ملاقات اشمید و عراقچی در پی برگزاری مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 صورت می گیرد . در مذاکرات کارشناسی چند مورد اختلافی بین ایران و گروه 1+5 باقی مانده است که قرار است در این ملاقات مورد بررسی قرار گیرد.

مذاکرات کارشناسی به منظور اجرای توافق برنامه اقدام مشترک صورت گرفته است که طرفین تاریخ 20 ژانویه را در صورت توافق بر روی چند مورد اختلافی باقی مانده در دیدار اشمید و عراقچی در نظر گرفته اند.

متن مورد توافق طرفین در مذاکرات کارشناسی در صورت اجرای برنامه اقدام مشترک منتشر خواهد شد.