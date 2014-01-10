عراقچی و اشمید گفتگوها را از سر گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته مذاکرات خود را به منظور حل سه مورد اختلافی بین ایران و 1+5 برای اجرای برنامه اقدام مشترک آغاز کردند .

مذاکرات عراقچی و اشمید روز گذشته از ساعت 18:30 به وقت ژنو آغاز شد و تا حدود ساعت 1 بامداد و حدود 6 ساعت ادامه داشت.

دو طرف مذاکرات خود را صبح امروز از سر گرفتند. این دور از مذاکرات ساعت 9:30 دقیقه به وقت ژنو آغاز شد.

عراقچی روز گذشته در حاشیه این مذاکرات با وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا نیز دیدار و گفتگو کرد.

عراقچی عصر امروز ساعت 18 به وقت ژنو سوئیس را ترک خواهد کرد.

عراقچی صبح دیروز در راس هیاتی به ژنو سفر کرد . حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده هسته ای کشورمان نیز در این سفر عراقچی را همراهی می کند.

مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 هفته گذشته برگزار شد که به دلیل چند مورد اختلافی برای اجرای توافق، دو طرف تصمیم گرفتند مذاکرات در سطح بالاتری (اشمید و عراقچی) ادامه پیدا کند.