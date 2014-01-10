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۲۰ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۲۷

آغاز روز دوم مذاکرات؛

عراقچی و اشمید گفتگوها را از سر گرفتند

عراقچی و اشمید گفتگوها را از سر گرفتند

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان، مذاکرات خود با معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را از سر گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته مذاکرات خود را به منظور حل سه مورد اختلافی بین ایران و 1+5 برای اجرای برنامه اقدام مشترک آغاز کردند .

مذاکرات عراقچی و اشمید روز گذشته از ساعت 18:30 به وقت ژنو آغاز شد و تا حدود ساعت 1 بامداد و حدود  6 ساعت ادامه داشت.

دو طرف مذاکرات خود را صبح امروز از سر گرفتند. این دور از مذاکرات ساعت 9:30 دقیقه به وقت ژنو آغاز شد.

عراقچی روز گذشته در حاشیه این مذاکرات با وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا نیز دیدار و گفتگو کرد.

عراقچی عصر امروز ساعت 18 به وقت ژنو سوئیس را ترک خواهد کرد.

عراقچی صبح دیروز در راس هیاتی به ژنو سفر کرد . حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده هسته ای کشورمان نیز در این سفر عراقچی را همراهی می کند.

مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 هفته گذشته برگزار شد که به دلیل چند مورد اختلافی برای اجرای توافق، دو طرف تصمیم گرفتند مذاکرات در سطح بالاتری (اشمید و عراقچی) ادامه پیدا کند.

کد مطلب 2211346

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