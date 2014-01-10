مذاکرات صبح اشمید و عراقچی به پایان رسید/ ادامه مذاکرات ساعت 12:30 به وقت ژنو

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم مذاکرات سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان و هلگا اشمید معاون کاترین اشتون از ساعت 9:30 صبح امروز به وقت ژنو آغاز شد که پس از یک دور مذاکرات یک ساعته، تعطیل شد.

بر اساس این گزارش، مذاکرات اشمید و عراقچی قرار است ساعت 12:30 به وقت ژنو ادامه پیدا کند.

اشمید و عراقچی از روز گذشته مذاکرات فشرده ای درباره سه مورد اختلافی بین ایران و 1+5 برای اجرای برنامه اقدام مشترک داشته اند و مذاکرات روز گذشته تا 1 بامداد ادامه داشته است. به نظر می رسد موارد اختلافی هنوز حل و فصل نشده اند.

عراقچی عصر امروز ژنو را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.