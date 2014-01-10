هواداران تراکتورسازی از تیم حمایت کنند/ هنوز شانس موفقیت داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی در خصوص حواشی اخیر که برای تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز بوجود آمده، ضمن بیان مطلب فوق گفت: از هواداران تراکتورسازی می‌خواهم از تیم حمایت کنند زیرا بازیکن و مربی می‌آیند و می‌‍روند اما این تیم و نتایج آن است که برای هواداران باقی‌ می‌ماند پس در هر شرایطی از تیم خود را یاری کنند.

وی که با دوربین برنامه ورزش و مردم صحبت می‌کرد، از هواداران تیم تراکتورسازی خواست این تیم را همانند گذشته مورد تشویق قرار دهند و افزود: هنوز شانس موفقیت و قهرمانی وجود دارد، پس هواداران اتفاقات گذشته را فراموش کرده و به فکر تیم و موفقیت در بازی‌های آینده باشند.

بازیکن تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز همچنین تاکید کرد: اگر در بازی‌های بعدی نتایج بهتری بگیریم، همه چیز خوب می‌شود زیرا در موقع باخت و ناکامی همه چیز بد و خراب است و بعد از بردهای پست سر هم، همه چیز عالی می‌شود.