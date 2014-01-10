پرسپولیس را باید ببریم/ فولاد می خواهد در جمع مدعیان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی عصر جمعه در نشست خبری پیش از بازی تیمش برابر پرسپولیس اظهار کرد: به صورت کامل شرایط این بازی را بررسی کرده ایم و به خوبی می دانیم که این بازی برای ما و هواداران تا چه اندازه با ارزش است.



وی افزود: تیم حریف نسبت به فصل گذشته با توجه به حضور علی دایی روی نیمکت و بازیکنان جویای نامی که به ترکیب این تیم اضافه شده اند تغییرات زیادی داشته و ما بازی آسانی برابر این تیم در پیش نداریم؛ ولی این بازی برای این تیم هم آسان نیست.



سرمربی تیم فولاد خوزستان ادامه داد: جایگاه هر دو تیم در جدول به گونه ای است که هر یک از تیم ها برای باقی ماندن در کورس رقابت به دنبال سه امتیاز این بازی است به همین دلیل انتظار می رود بازی جذابی شاهد باشیم.



وی بیان کرد: امیدوارم این بازی حساس و زیبا، حاشیه ای به دنبال نداشته باشد تا هواداران با آرامش بازی را تماشا کنند و بازیکنان نیز بازی روان و خوبی از خود به نمایش بگذارند.



فرکی اظهار کرد: برای این بازی، بازیکن محروم نداریم ولی کلانتری و جعفری بازیکنان مصدوم ما هستند ولی این بازیکنان در حال بهبودی هستند و ممکن است در این بازی برای ما بتوانند بازی کنند.



وی بیان کرد: اهمیت این بازی برای ما مشخص است ولی قشنگی فوتبال به اتفاقاتی است که در آن رخ می دهد که بعضی اوقات این اتفاقات قابل پیش بینی و بعضی دیگر غیرقابل پیش بینی است.



سرمربی تیم فولاد خوزستان گفت: با این وجود اینکه سال هاست دیگر هیچ نتیجه ای را نمی توان پیش بینی کرد ولی امیدواریم با حمایت هواداران خود در این بازی خانگی پیروز شویم.



وی در خصوص بازی تیمش در ورزشگاه الغدیر گفت: زمین این ورزشگاه کیفیت بالایی دارد و از آنجا که بازی ما بیشتر روی زمین است می تواند یک امتیاز مثبت برای ما باشد. تمرینات خود را نیز در این زمین برگزار می کنیم و همین امر به ما کمک می کند تا با استانداردهای زمین بیشتر آشنا شویم.



سرمربی تیم فولاد خوزستان ادامه داد: تیم ما در جام حذفی نیز باید شش بهمن ماه به مصاف این تیم برود و این بازی لیگ می تواند برای شناسایی بازیکنان و نوع بازی این تیم به ما کمک کند؛ ولی ممکن است در آن بازی تغییرات زیادی را دو تیم داشته باشیم که امیدواریم در آن بازی نیز امتیاز میزبانی برای پیروزی به ما کمک کند.



وی در خصوص آخرین وضیت پادوانی بازیکن برزیلی تیمش گفت: باتوجه به بخشنامه سازمان لیگ برای بازی کردن بازیکنان خارجی و قراردادهای آنها، این بازیکن تاکنون نمی توانست برای ما بازی کند ولی قرارداد این بازیکن ثبت شده و از این تاریخ به بعد در صورت صادر شدن کارت بازی از سوی سازمان لیگ می تواند در ترکیب ما قرار گیرد.



به گزارش خبرنگار مهر. کنفرانس خبری پیش از بازی فولاد خوزستان و پرسپولیس باز هم مانند خیلی دیگر از بازی های خانگی تیم های خوزستانی بدون حضور سرمربی تیم میهمان برگزار شد و به گفته مدیر روابط عمومی باشگاه فولاد خوزستان پرواز تیم پرسپولیس 18 و 48 دقیقه است و به همین دلیل آنها نتوانسته اند در این کنفرانس شرکت کنند ولی این امر برای خبرنگاران عادی شده و سازمان لیگ نیز با توجه به جریمه های سنگینی که برای عدم حضور مربیان در کنفرانس های خبری در نظر گرفته است تاکنون هیچ عکس العملی از خود نشان نداده است و بیشتر تمرکز خود را روی جریمه کردن بازیکنان و مربیان و هوادارانی گذاشته که حرکات نادرست از خود نشان می دهند.