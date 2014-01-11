حقابه بختگان اشک مدیرکل محیط زیست فارس رادرآورد/ تصویب اختصاص 40 میلیون مترمکعب به تالاب

به گزارش خبرنگار مهر، طی سالهای اخیر خشکسالی تالاب بختگان را به عنوان دومین دریاچه بزرگ ایران خشک کرده است.

خشکی تالاب بختگان تاثیر مستقیمی بر شرق استان فارس برجای گذاشته و در عین حالیکه اشتغال منطقه را دچار مشکل کرده، عرصه برای ورود بیابان نیز به استان مهیا شده است.

تا پیش از این تالاب بختگان سپری محاظفی به شمار می رفت که از ورود بیابان به فارس جلوگیری می کرد اما نه تنها خشکی تالاب دروازه های استان را برای ورود بیایان از سمت شرق استان باز کرده بلکه با خشک شدن اقلیم منطقه تاثیر مستقیمی نیز بر وضعیت آب و هوای فارس بر جای گذاشته است.

تا پیش از این وجود دریاچه های مختلف نظیر بختگان به معتدل شدن هوا کمک می کرد اما اکنون شرایط فارس مانند اقلیم های بیابنی شده و اکنون اختلاف دما محسوسی بین شب و روز و همچنین سرمای بیش از حد معمول هوا حکمفرا شده است.

در این خصوص یکی از راه های احیای تالاب بختگان اختصاص حقابه بود که مدیر کل محیط زیست فارس در جلسات مختلف از این حقابه دفاع کرده است.

در تمام جلسات مدیر کل محیط زیست فارس نسبت به این حقابه رایزنی های مختلفی را انجام داد که یکی از این جلسات مربوط به شورای برنامه ریزی استان فارس بود که امروز شنبه برگزار شد.

در این جلسه مدیر کل محیط زیست فارس به دفاع از حقابه تالاب بختگان پرداخت تا جایی که از فرط ناراحتی نسبت به وضعیت تالاب و زیستمندان منطقه اشک ریخت.

البته این جلسه نتایج خوبی برای بختگان نیز به همراه داشت آنهم اختصاص حقابه امسال تالاب بود.

مدیر کل محیط زیست فارس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: امروز جلسه شورای برنامه ریزی بود که طرح جامع کاهش آلودگی هوا نیز مورد بررسی قرار گرفت و موضوع به تالاب و اختصاص حقابه کشیده شد.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی توضیح داد: در این جلسه به دفاع از حقابه تالاب پرداخته و تاکید کردم بر اساس دستورالعملهای موجود حقابه تالابها بعد از شرب اولویت دوم محسوب می شود.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از خشکی بختگان نیز گفت: خشکی بختگان معیشت مردم را به خطر انداخته و باعث ماجرت آنها شد ضمن اینکه از علوم پزشکی نیز تقاضا کردم که نسبت به شیوع بیماریهای ناشی از خشکی تالاب نیز تحقیق کند.

وی با اشاره به اینکه سد بالادست تالاب برای 40 تا 50 هزار هکتار کشاورزی پیش بینی شده درحالیکه اکنون بالغ بر 130 هزار هکتار اراضی کشاورزی در این منطقه وجود دارد و حتی کشاورزان در زمان بارش باران و غرقاب شدن زمینهایشان بازهم مشغول استفاده از آب چاه و پمپ آب هستند، ادامه داد: به هر حال در این جلسه با توضیحاتی که ارائه دادم اختصاص 40 میلیون متر مکعب حقابه به تالاب بختگان تصویب شد.

مدیر کل محیط زیست فارس ادامه داد: قرار است این حقابه تا آخر امسال به بختگان اختصاص یاد و آغاز آن نیز از چند روز آینده خواهد بود.