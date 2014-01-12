8 میلیون لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان کشف شد/دستگیری 1400 نفر از عوامل قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا محمدی یگانه صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در مورد عملکرد نیروی انتظامی در مقابله با قاچاق سوخت در سواحل هرمزگان گفت: با توجه به ویژگیهای خاص جغرافیایی استان، مرز دریایی طولانی و همجواری با کشورهای حاشیه خلیج فارس، وجود شناورهای زیاد در خلیج فارس و نیاز آنها به سوخت ارزان قیمت، ویژگیهای فرهنگی حاکم بر قشر عظیمی از مردم و سود سرشار ، استان را برای قاچاق سوخت مستعد کرده است.

وی افزود: حدود 70 درصد از سوخت قاچاق در استان با استفاده از توزیع نامناسب سوخت، واگذاری سهمیه خارج از نیاز به بعضی سازمان ها و 30 درصد نیز خارج از استان و تحت حواله های رسمی و جعلی با استفاده از خودروهای سبک و سنگین در اختیار قاچاقچیان قرار می گیرد.

فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به اینکه 90 درصد قاچاق سوخت از طریق مرز دریایی صورت می پذیرد گفت: با توجه به مستعد بودن ساحل برای قاچاق سوخت، در مرکز استان، غرب و شرق آن، شهرستان های میناب و لنگه بیشتر از نقاط دیگر استان برخوردار است.

وی بیان داشت: با تلاش شبانه روزی مأموران انتظامی استان و اجرای طرح های مقابله ای مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده های نفتی در 9 ماهه سال جاری 550 دستگاه خودرو سنگین و 800 دستگاه خودرو سبک حامل سوخت قاچاق توقیف و ضمن کشف حدود 8 میلیون لیتر سوخت قاچاق 1400 نفر از عوامل و عناصر قاچاق را دستگیر شده اند.

سردار یگانه با اشاره به زیان هایی که قاچاق سوخت به منافع اقتصادی کشور وارد کرده و تبعاتی در اجتماع نیز به دنبال دارد افزود: در سطح استان شاهد آن هستیم که بعضی از پدیده ای جرم مرتبط با قاچاق سوخت می باشد که علاوه بر نیروی انتظامی نهادها و سازمان های دیگری مانند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، گمرک، تعزیرات حکومتی، صدا و سیما، کمیسیون مبارزه با قاچاق، مراجع قضایی و سایر سازمان های فرهنگی می توانند ایفای نقش کنند.

محمدی یگانه با اشاره به اینکه بخش عمده ای از کشفیات سوخت مربوط به سهمیه بگیران عمده بوده خاطر نشان کرد: اگر اقدامات اساسی در بحث قاچاق سوخت صورت نگیرد، موجب هدر رفت سرمایه ملی می شود که اقداماتی از قبیل واقعی کردن سهمیه سوخت سازمان ها و مصرف کنندگان، واقعی کردن قیمت ها، هماهنگی بین سازمان ها، تسهیل در مراحل پیگیری پرونده ها، تقویت سازمان های عمل کننده و بهره مندی سازمان های کاشف در امر مبارزه با قاچاق و کنترل چند لایه ای در سایر استانها در کاهش این پدیده نقش مفیدی دارد.

سردار محمدی یگانه در پایان معضل اصلی قاچاق سوخت در استان بیکاری و نداشتن را شغل عنوان کرد و گفت: ما با واگذاری سهمیه سوخت به صورت ماهیانه به مرزنشینان توسط شرکت ها در قالب یک نظم و انضباط خاص در جاهای مشخص و فروش آنها بتوانند امرار معاش کنند.