شهرک سازی اسرائیل غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاترین اشتون در بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی درباره شهرک سازی رژیم صهیونیستی و تصمیم این رژیم برای ساخت هزار و 800 واحد مسکونی جدید این اقدام را غیرقانونی خواند که مغایر با قوانین بین المللی است.



اشتون همچنین شهرک سازی را مانع پیشبرد مذاکرات سازش و همچنین تهدیدی برای راه حل دو دولتی خواند.



مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین مذاکرات سازش را فرصتی مناسب برای رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین برای حل اختلافاتشان خواند و بر لزوم توقف سریعتر شهرک سازی تاکید کرد.



سازمان همکاری اسلامی نیز تصمیم مقامات رژیم صهیونیستی را برای ساخت شهرک‌ های جدید در اراضی فلسطینی به باد انتقاد گرفته است. دبیرکل این سازمان، خواستار اقدامات قاطعانه جامعه بین الملل برای توقف این اقدامات غیرقانونی شده است.



هلند نیز ضمن محکوم کردن شهرک سازی صهیونیست ها، بانک های اسرائیلی را تحریم کرده و سرمایه های خود را از رژیم صهیونیستی خارج کرده است.



زیپی لیونی نیز پیشتر در کنفرانسی در تل آویو ضمن انتقاد از اقدامات کابینه این رژیم به خصوص تصمیم برای ادامه شهرک‌ سازی‌ ها در کرانه باختری و قدس اشغالی اعلام کرده بود که شهرک سازی به منافع اسرائیل لطمه می زند.