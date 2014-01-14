واشنگتن اظهار نظر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را خصمانه خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا سخنان "موشه یعالون" در مورد موضع آمریکا در مذاکرات سازش بین رژیم صهیونیستی و فلسطینی ها را "خصمانه" دانست. بر این اساس "جن ساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به تلاش آمریکا برای تامین خواسته های رژیم صهیونیستی در مذاکرات سازش خاورمیانه، اظهارات یعالون را خصمانه و نامناسب خواند. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نسبت به موفقیت تلاش‌های آمریکا برای توافق میان تل آویو با تشکیلات خودگردان فلسطین ابراز بدبینی کرده بود.

یعالون در این سخنان که خشم واشنگتن را به دنبال داشت تاکید کرد از زمان از سرگرفته شدن مذاکرات سازش در واقع مذاکره ای بین طرفین انجام نگرفته و آنچه انجام شده تنها مذاکراتی بوده که آمریکایی‌ها به صورت جداگانه با طرف اسرائیلی و فلسطینی‌ها ترتیب داده اند.

به ادعای وزیر جنگ اسرائیل طرح ارائه شده از سوی آمریکایی ها ضامن صلح در منطقه نخواهد بود. این در حالی است که حتی با وجود از سرگیری مذاکرات متوقف شده سازش و با وجود درخواست های مکرر واشنگتن، صهیونیست ها با ادامه پروژه شهرک سازی در مناطق فلسطینی در مسیر رسیدن به توافق با فلسطینی ها مانع تراشی کرده اند.