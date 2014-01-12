ماجرای دنباله دار مشکلات فنی استخر الیگودرز/ "جکوزی" تبدیل به انبار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خرمی صبح یکشنبه در جلسه شورای فنی استان لرستان با اشاره به پروژه استخر شنای شهرستان الیگودرز عنوان کرد: مشکلات فنی این پروژه سالهاست که در جلسات شورای فنی مطرح می شود.

وی با بیان اینکه همچنان وضعیت این پروژه بعد از گذشت چند سال به همین شکل ادامه دارد، گفت: وضعیت این پروژه همچنان مانند شش سال پیش است.

دبیر شورای فنی استان لرستان با بیان اینکه اجرای این پروژه ابتدا بر عهده جهاد بوده و سپس بعد از گذشت چندسال به تربیت بدنی واگذار شده است، افزود: این پروژه دارای مشکلات فنی بسیار زیاد و کیفیت پایینی است.

خرمی با اشاره به نقایص فنی این پروژه عنوان کرد: وجود ترک های طولی در دورتا دور استخر، نم زدگی سقف و کاشی های شکسته، عدم عایق بندی تاسیسات و ... از جمله نواقص فنی این استخر است.

وی با اشاره به بخش "جکوزی" استخر شنای الیگودرز نیز بیان داشت: این بخش با توجه به مشکلات فنی که دارد بیشتر به انبار استخر شباهت دارد‍!

دبیر شورای فنی استان لرستان با اشاره به وجود لوله 10 سانتی متری در حوضچه آب سرد این استخر عنوان کرد: همچنین همه تاسیسات زیربنایی این استخر همه زنگ زده هستند.

خرمی با تاکید بر تعیین تکلیف این پروژه در شورای فنی استان عنوان کرد: این پروژه هم اکنون در حال بهره برداری است.

مسئول دفتر فنی اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان نیز با اشاره به مشکلات فنی این پروژه عنوان کرد: سال 89 پروژه استخر شنای شهرستان الیگودرز بدون مناقصه به این پیمانکار واگذار شده است.

بهروز بیرانوند با بیان اینکه نامه این پروژه به دیوان محاسبات و همچنین اداره کل بازرسی ارسال شده است افزود: پیمانکار این پروژه 170 میلیون تومان اضافه دریافت کرده است.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع را سال گذشته هم در شورای فنی استان مطرح کردیم افزود: پیمانکار باز هم برای اجرای این پروژه از ما اعتبار می خواهد، مگر ما چند بار می توانیم از استانداری برای اجرای این پروژه پول بگیریم.

مسئول دفتر فنی اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان همچنین از ارسال نامه به واحد تخلفات ادارای وزارت ورزش و جوانان خبر داد و گفت: هنوز جواب این نامه را نگرفته ایم.

معاون عمرانی استانداری لرستان نیز با انتقاد از وضعیت پروژه استخر شنای شهرستان الیگودرز عنوان کرد: کل این پروژه و ایرادات آن به وزارت ورزش و جوانان ارسال شود و خود آنها باید پاسخگوی این موضوع باشند.

مجید کیانپور با تاکید بر اینکه ایرادات این پروژه از سوی شورای فنی استان به دستگاه مربوطه اعلام می شود گفت: نواقص فنی پروژه استخر شنای الیگودرز باید ظرف مدت زمان یک ماه برطرف شوند.