مرکل دیگر در بین آلمانی ها محبوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ARD آلمان، محبوبیت "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان در بین شهروندان آلمانی در حال کاهش یافتن است. بر این اساس، مرکل دیگر مانند گذشته محبوب ترین سیاستمدار آلمان به شمار نمی رود.

نظرسنجی که شبکه ARD به تازگی انجام داده نشان می دهد مرکل با 75 درصد آرا پس از "ولفگانگ شویبله" وزیر دارایی آلمان قرار دارد. شویبله از حزب اتحادیه دموکرات مسیحی توانسته است با کسب 76 درصد آرا از مرکل پیشی بگیرد.

بر این اساس "فرانک والتر اشتاین مایر" از حزب سوسیال دموکرات ها با 73 درصد و "توماس دومیتزره" با 61 درصد و نیز "زیگمار گابریل" هم حزبی وی با 57 درصد در رده های بعدی قرار گرفته اند.

پیش از این صدراعظم آلمان در تمام نظرسنجی ها پیشتاز بود، اما پس از انتخابات پارلمانی اخیر از میزان محبوبیت وی کم شده است. نظرسنجی اخیر همچنین نشان می دهد شهروندان آلمانی دولت ائتلافی کنونی بین سوسیال دموکرات ها، دموکرات مسیحی ها موسوم به "ائتلاف بزرگ" را بهتر از ائتلاف پیشین که از دمکرات مسیحی ها و حزب دموکرات آزاد تشکیل شده بود، می دانند.