جزئیات سفر رئیس مجلس به هرمزگان/سفر اعضای کمیسیون صنعت و معدن به بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم جراره ظهر یکشنبه در نشست خبری که در خانه مطبوعات استان برگزار شد، در تشریح سفر رئیس مجلس و اعضای دو کمیسیون مجلس به استان هرمزگان گفت: علی لاریجانی روز سه شنبه جهت شرکت در همایش وحدت و بیداری اسلامی و بازدید از مناطق زلزله زده بستک به بندرعباس سفر می کند.

وی عنوان کرد: در این سفر یک روزه پس از شرکت در همایش وحدت و بیداری اسلامی که به همت دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت برگزار می شود بندرعباس را به مقصد بازدید از مناطق زلزله زده بستک ترک خواهد کرد. همچنین در این روز جلسه ای را با استاندار هرمزگان، مدیران دستگاه های اجرایی استان و اعضای کمیسیون عمران مجلس در راستای جمع بندی و نحوه بازسازی شهر بستک برگزار خواهند کرد.

جراره اعلام کرد: اعضای کمیسیون عمران مجلس از طریق لار به بستک سفر خواهند کرد. این تعداد از نمایندگان مجلس از نزدیک در جریان نحوه خدمات رسانی قرار خواهند گرفت.

نماینده مردم حوزه انتخابیه بندرعباس افزود: عصر پنجشنبه 19 نفر از اعضای کمیسیون صنعت و معدن به همراه رئیس و هیئت رئیسه این کمیسیون جهت بازدید از صنایع استان وارد جزیره قشم خواهند شد. پس از بازدید از صنایع مستقر در جزیره قشم که هنوز این برنامه قطعی نشده است روز شنبه وارد بندرعباس خواهند شد.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون طی مدت دو روز اقامت در استان هرمزگان از منطقه ویژه صنعتی معدنی خلیج فارس و صنایع مستقر همچون فولاد هرمزگان، فولاد صبا و فولاد کاوه، آلومینیوم هرمزآل و المهدی، مجتمع روی، همچنین کشتی سازی فراساحل و شهرک های صنعتی شماره یک، دو و سه بازدید خواهند کرد.

جراره خاطرنشان کرد: در این سفر اعضای کمیسیون از صنایع مستقر در جزیره قشم، غرب بندرعباس و شهرستان بندرخمیر بازدید می کنند. پس از اتمام بازدیدها جلسه ای با حضور استاندار هرمزگان، اعضی اتاق صنعت و معدن استان، مدیران دستگاه های اجرایی و مدیران صنایع در استانداری برای جمع بندی برگزار می شود.

به گفته وی، همچنین پس از آن جلسه ای مشترک با مدیران دستگاه های مرتبط در وزارتخانه ها، معاونین وزیران، استاندار هرمزگان و مدیران اجرایی در کمیسیون صنعت و معدن مجلس برگزار می شود و راهکارها و مشکلات پیش روی صنعتگران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.