ایران در صورت دعوت بدون پیش شرط در ژنو 2 شرکت می کند گرچه طالب آن نیست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در بدو ورود به خاک لبنان در فرودگاه بین المللی بیروت در جمع خبرنگاران در خصوص حضور ایران در اجلاس ژنو 2 گفت: اگر ایران بدون پیش شرط به این اجلاس دعوت شود شرکت خواهد کرد گرچه طالب این دعوت نیستیم.

ظریف با تاکید بر اینکه مصرانه اعتقاد داریم تنها راه حل بحران سوریه سیاسی است گفت: راه حل جلوگیری از افراط، تروریسم و فرقه‌گرایی و پذیرش خواست مردم سوریه از طریق صندوق رای است.



وی خاطرنشان کرد که ایران از هر راه حلی که به این هدف کمک کند، استقبال می کند.

وزیر امور خارجه اظهار داشت : پیام ما به گردانندگان اجلاس ژنو 2 این است، اگر با روشی که مبنی بر اعمال برخی دیدگاه های غیرکمک کننده به راه حل است، شروع کنند ، امید رسیدن به راه حل زیاد نخواهد بود.

ظریف در پاسخ به سئوالی در خصوص روابط ایران وعربستان گفت: همواره روابط با کشورهای همسایه برای ما از اولویت برخوردار بوده و اعتقاد هم داریم که روابط جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی هم برای هر دو کشور و هم برای صلح و امنیت منطقه منطقه بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: برای همین است که ما برای گفت وگو و مذاکره با برادران عربستانی در هر سطحی آمادگی داریم.

وزیر امور خارجه همچنین درباره اهداف سفر ش به لبنان گفت : برای ما روابط با لبنان ، مردم و دولت آن از اولویت بسیار بالایی بوی‍ژه بخاطر مقاومت افتخارآمیز مردم لبنان دربرابر اشغالگری رژیم صهیونیستی و موفقیت آنان در این زمینه برخوردار است.



وی افزود : اولویت دیگر ما برای روابط با لبنان ضرورت گفتگو و تبادل نظر در حوزه های روابط دوجانبه ، منطقه أی با لبنان به عنوان یک کشور بسیار مهم در منطقه خاورمیانه است.

ظریف گفت: ایران و لبنان با چالش های مشترکی مانند افراط ، تروریسم و فرقه گرایی روبه رو هستند و مقابله با این چالش ها نیازمند گفتگو، تبادل نظر و اشتراک مساعی برای پیشبرد اهداف مشترک توسعه و همکاری فی مابین است.



وی تاکید کرد: امیدوارم در این سفر بتوانم با مسئولان و طرف های محترم لبنانی در این زمینه ها گفتگو کنم تا بتوانیم روابط دو جانبه را هرچه بیشتر گسترش دهیم.



وزیر امور خارجه در خصوص پیگیری موضوع انفجارهای تروریستی مقابل سفارت ایران و مرگ « ماجد الماجد» سرکرده گروه تروریستی تکفیری گردان های عبدالله عزام توضیح داد : ما به دولت لبنان بخاطر موفقیت بسیار بزرگ مقابله با تروریسم و دستگیری و برخورد با این تروریست معروف تبریک می گوییم.

وی افزود: از اینکه با فاصله کمی از انفجارهای فاجعه آمیز مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران مسئول این کار دستگیر شد ، خوشنودیم و از این بابت هم از دولت لبنان تشکر می کنیم.

ظریف ادامه داد: هیات اعزامی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بزودی به لبنان سفر می کند تا با دوستان لبنانی در این زمینه گفتگو و تشریک مساعی کنیم.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نخستین ایستگاه سفر دوره ای خود به 4 کشورمنطقه، شامگاه یکشنبه و در راس هیاتی سیاسی و پارلمانی وارد بیروت پایتخت لبنان شد.

وی درپاسخ به دعوت رسمی « عدنان منصور» وزیر امور خارجه لبنان به این کشور سفر کرده است.

ظریف قراراست در ادامه این دور از سفر منطقه ای به کشورهای عراق، اردن و سوریه هم سفر کند.

وی در هفته های اخیر در چارچوب سفرهای منطقه ای خود به کشورهای عراق، کویت، عمان، امارات، قطر و ترکیه سفر کرده است.